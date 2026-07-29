Президент житомирської команди Геннадій Буткевич поділився думками перед матчем-відповіддю.

«У минулій грі ви показали, на що здатні. Ми казали, що ми — українці. Ви довели, що ви — справжні українці. Підтвердженням цього є те, що троє скаутів із Великої Британії спостерігатимуть за нами тут, на стадіоні.

Реклама

Я вже уявляю: коли ми вийдемо, тут стоятиме такий гул. Уявляю, що я вже збудував стадіон у Житомирі, а ви на ньому граєте. Коли вийдете на поле — це буде на вашу честь. Тож давайте, хлопці. Слава Україні!", — сказав Буткевич.

Нагадаємо, перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Поліссям і Копенгагеном завершився внічию — 3:3.

Початок зустрічі — о 20:00 за київським часом.

У разі перемоги Полісся зустрінеться з переможцем пари Дебрецен (Угорщина) — Пюнік (Вірменія).

Зазначимо, що головний тренер житомирської команди Руслан Ротань оцінив готовність Полісся до вирішальної гри в Лізі конференцій. Також Ротань розповів про слова Олександра Усика. і оцінив шанси Полісся пройти Копенгаген.