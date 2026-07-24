«Треба стати справжніми мужиками». Ротань розповів про слова Усика й оцінив шанси Полісся пройти Копенгаген

Фахівець визнав, що команда пропустила необов’язкові голи, проте відзначив характер своїх підопічних.

«Якщо говорити про результат 3:3, то коли пропускаєш швидкий гол, це завжди викликає відчуття спустошеності. Водночас я задоволений діями хлопців у двох аспектах. Так, ми пропустили швидкий і непотрібний гол, але, програючи 2:3, зуміли забити на останніх хвилинах і вирвати нічию. Це вселяє оптимізм, адже в нас з’являється характер — він у нас є, — а також ми маємо величезний потенціал, над яким потрібно працювати.

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Чи побачив я, що Полісся за своїм рівнем здатне пройти «Копенгаген» і вийти до основного етапу Ліги конференцій? Ми впевнені в хлопцях. Ми говоримо про це вже другий рік. Віра самих хлопців має прийти з перемогами — з якісними перемогами. І сьогодні, можливо, ця перемога мала відбутися. Коли перемагаєш такі команди, робиш наступний крок. Але якщо брати до уваги результат, то ми відклали цей крок до наступного матчу".

Фото: ФК Полісся

Ротань визнав, що суперник здивував і що його підопічним не вдалося реалізувати свої моменти.

«У певний момент Полісся переважало Копенгаген за кількістю ударів — 18:9. Чому не вдалося забити? Ми обов’язково готуватимемося до наступної гри й усе проаналізуємо. Але вже зараз, спираючись на статистичні дані, організацію гри та розуміння ситуації, можна сказати таке: по-перше, ми перебудовувалися. Суперник підготував нам сюрприз: він запропонував гру із трьома центральними захисниками та п’ятьма гравцями в лінії оборони. Ми дуже добре перебудувалися».

Коли Копенгаген почав програвати, вони продемонстрували нам іншу тактику — 4−4−2. Це дуже цінний момент: ми розуміємо суперника, знаємо, як проти нього грати та як перебудовуватися. Це позитивний аспект, який ми отримуємо завдяки такому досвіду. Саме такі моменти дозволяють зростати".

Тренер Полісся подякував уболівальникам Копенгагена, які приїхали на матч; був банер на підтримку України.

«Дуже приємно, що вболівальники Копенгагена, які приїхали на матч, мали банер на підтримку України. Це дуже важливо. Ще раз наголошую: Данія — наші друзі. Це одна з багатьох країн, які нам допомагають. І ми хочемо через пресу подякувати данському народу. Підтримка України для нас важлива».

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Руслан Петрович розповів про слова Геннадія Буткевича та Олександра Усика, які були присутні на матчі.

«І президент клубу Геннадій Буткевич, і Олександр Усик, які були присутні на матчі, сказали, що бачать у нас великий потенціал. І цей потенціал треба розкрити перемогами. Цей матч, мабуть, подарував уболівальникам величезне задоволення, але результат не додає нам упевненості перед виїзною грою. Проте ми маємо розуміти головний посил від Олександра та президента: нам потрібно ставати справжніми чоловіками. Матчі єврокубків не пробачають помилок», — сказав Ротань на післяматчевій пресконференції.

Фото: ФК Полісся

Матч-відповідь команд відбудеться 29 липня в Данії. Початок зустрічі — о 20:00 за київським часом.

Якщо Поліссю вдасться пройти Копенгаген, то воно зустрінеться з переможцем пари Дебрецен (Угорщина) — Пюнік (Вірменія).

Раніше повідомлялося, що Динамо поступилося ПАОКу в матчі з п’ятьма голами в Лізі Європи.