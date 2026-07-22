«Це команда рівня Ліги чемпіонів». Ротань оцінив суперника Полісся в єврокубках
Руслан Ротань висловився про поєдинок із Копенгагеном (Фото: ФК Полісся Житомир)
У четвер, 23 липня, Полісся зіграє з Копенгагеном у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
Головний тренер житомирської команди Руслан Ротань поділився очікуваннями від майбутнього єврокубкового поєдинку.
За словами українського фахівця, на його підопічних чекає матч проти досвідченого суперника.
«По-перше, ми бачили не лише товариські матчі Копенгагена. Ми дивилися ігри за участі цього тренера і в чемпіонаті. Це дуже цілісна команда. Звісно, це команда рівня Ліги чемпіонів чи групового етапу Ліги Європи, яка вже має досвід виступів у єврокубках і дуже якісний склад».
Але ми хочемо бути такою командою, як Копенгаген, що демонструє чудову дисципліну та організацію гри в єврокубках. Едік слушно зауважив: ми цілий рік йшли до цієї мети, віддавали всі сили й посіли третє місце в чемпіонаті".
Ротань згадав протистояння з Фіорентиною в минулому єврокубковому сезоні, коли італійці виявилися сильнішими.
«Зараз нам не варто дивитися на цю команду з думкою: «О, це ж Копенгаген!», адже минулого сезону ми так само дивилися й на Фіорентину: фіналіст Ліги конференцій — і все, шансів немає.
Як це — ні? Саме в матчах із Фіорентиною ми здобули досвід, який дозволить нам — насамперед — почуватися впевнено в іграх із такими командами, як «Копенгаген», і відштовхуватися від власної гри.
Наголошую: це не лише гра з м’ячем — це й гра без м’яча. Наскільки ми будемо агресивними, наскільки компактними та дисциплінованими. По суті, саме про це дбає Копенгаген, коли грає на виїзді".
Наставник Полісся розповів про кадрову ситуацію в команді перед матчем.
«По-перше, як ви знаєте, є тренувальний процес, ігровий процес і збори, під час яких формується склад. Цей аспект є дуже складним перед єврокубками, тому ми маємо заявку на два матчі й розуміння того, наскільки готові наші травмовані гравці.
Усі, хто сьогодні був на футбольному полі, — це заявка на два матчі з Копенгагеном. Далі ми, звісно, чекаємо на повернення травмованих гравців. Усе залежить від того, як швидко вони повернуться на поле".
Ротань відповів на запитання про тактику на майбутній матч.
«Доведеться більше боротися, ніж грати з м’ячем? Знаєте, я згоден боротися. У кожному матчі є боротьба, яку не можна програвати. Звісно, усе залежить від налаштування, але ми повинні думати не лише про боротьбу, а й про організацію гри з м’ячем та взаєморозуміння.
Ми розуміємо, як Копенгаген грає з м’ячем і без нього. Гадаю, як вони вже вивчили нас, так і ми вивчили їх. Футбольне поле все покаже", — сказав Ротань на пресконференції.
Матч Полісся — Копенгаген розпочнеться о 21:00 за київським часом. Поєдинок відбудеться у Словаччині, в місті Кошице, на стадіоні Футбольна арена Кошице. Матч-відповідь пройде 29 липня в Данії.
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