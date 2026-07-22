«Це команда рівня Ліги чемпіонів». Ротань оцінив суперника Полісся в єврокубках

Головний тренер житомирської команди Руслан Ротань поділився очікуваннями від майбутнього єврокубкового поєдинку.

За словами українського фахівця, на його підопічних чекає матч проти досвідченого суперника.

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«По-перше, ми бачили не лише товариські матчі Копенгагена. Ми дивилися ігри за участі цього тренера і в чемпіонаті. Це дуже цілісна команда. Звісно, це команда рівня Ліги чемпіонів чи групового етапу Ліги Європи, яка вже має досвід виступів у єврокубках і дуже якісний склад».

Але ми хочемо бути такою командою, як Копенгаген, що демонструє чудову дисципліну та організацію гри в єврокубках. Едік слушно зауважив: ми цілий рік йшли до цієї мети, віддавали всі сили й посіли третє місце в чемпіонаті".

Фото: ФК Полісся

Ротань згадав протистояння з Фіорентиною в минулому єврокубковому сезоні, коли італійці виявилися сильнішими.

«Зараз нам не варто дивитися на цю команду з думкою: «О, це ж Копенгаген!», адже минулого сезону ми так само дивилися й на Фіорентину: фіналіст Ліги конференцій — і все, шансів немає.

Як це — ні? Саме в матчах із Фіорентиною ми здобули досвід, який дозволить нам — насамперед — почуватися впевнено в іграх із такими командами, як «Копенгаген», і відштовхуватися від власної гри.

Наголошую: це не лише гра з м’ячем — це й гра без м’яча. Наскільки ми будемо агресивними, наскільки компактними та дисциплінованими. По суті, саме про це дбає Копенгаген, коли грає на виїзді".

Наставник Полісся розповів про кадрову ситуацію в команді перед матчем.

«По-перше, як ви знаєте, є тренувальний процес, ігровий процес і збори, під час яких формується склад. Цей аспект є дуже складним перед єврокубками, тому ми маємо заявку на два матчі й розуміння того, наскільки готові наші травмовані гравці.

Усі, хто сьогодні був на футбольному полі, — це заявка на два матчі з Копенгагеном. Далі ми, звісно, чекаємо на повернення травмованих гравців. Усе залежить від того, як швидко вони повернуться на поле".

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Фото: ФК Полісся

Ротань відповів на запитання про тактику на майбутній матч.

«Доведеться більше боротися, ніж грати з м’ячем? Знаєте, я згоден боротися. У кожному матчі є боротьба, яку не можна програвати. Звісно, усе залежить від налаштування, але ми повинні думати не лише про боротьбу, а й про організацію гри з м’ячем та взаєморозуміння.

Ми розуміємо, як Копенгаген грає з м’ячем і без нього. Гадаю, як вони вже вивчили нас, так і ми вивчили їх. Футбольне поле все покаже", — сказав Ротань на пресконференції.

Матч Полісся — Копенгаген розпочнеться о 21:00 за київським часом. Поєдинок відбудеться у Словаччині, в місті Кошице, на стадіоні Футбольна арена Кошице. Матч-відповідь пройде 29 липня в Данії.

Раніше повідомлялося, що Полісся представило нову форму на сезон 2026/27.