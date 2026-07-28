«Ми повинні бути мужиками»: Ротань оцінив готовність Полісся до вирішальної гри в Лізі конференцій

Він також пояснив, що мав на увазі, коли після першої зустрічі заявив, що деяким футболістам «пора ставати мужиками».

За словами наставника, після першого матчу він індивідуально поспілкувався з гравцями, оскільки команда не може дозволяти собі однакові помилки в обороні на єврокубковому рівні.

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«Звісно, ми поговорили на цю тему. На Євроарені ми не можемо допускати таких помилок в обороні, які вже повторювалися під час зборів. Ми повинні бути мужиками, повинні розуміти рівень і важливість таких матчів. Це двоматчеве протистояння, в якому вирішується, хто пройде далі. Завтра дуже важливий день, тому потрібні максимальна увага і концентрація. Одному не вистачало концентрації через молодість, в іншого з мотивацією все гаразд, але є проблеми із завершальною фазою. Над цим ми працюємо на тренуваннях. Це робочі моменти, але всі ми повинні стати дорослішими, адже саме це впливає на результат», — сказав Ротань.

Також тренер поділився очікуваннями від матчу-відповіді та зазначив, що Полісся не змінюватиме свій підхід до гри.

«Сам матч усе покаже. Думаю, він мало чим відрізнятиметься від першої зустрічі. Очікуємо, що Копенгаген вдома діятиме агресивніше, адже його підтримуватимуть трибуни. Але це не повинно на нас тиснути. Ми маємо спокійно діяти з м’ячем і якісно розвивати свої атаки. Водночас розуміємо, що Копенгаген має дуже сильний атакувальний потенціал, хоча в обороні в нього теж є проблеми. Завтра обидві команди гратимуть лише на перемогу», — додав наставник.

Нагадаємо, перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Поліссям і Копенгагеном завершився внічию — 3:3.

Матч-відповідь відбудеться 29 липня в Данії. Початок зустрічі — о 20:00 за київським часом.

У разі перемоги Полісся зіграє з переможцем пари Дебрецен (Угорщина) — Пюнік (Вірменія).

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