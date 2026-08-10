Полісся здобуло перемогу над Харковом у матчі другого туру Української Прем'єр-ліги. Житомирська команда перемогла з рахунком 3:1.

Перший гол Полісся забило на 28-й хвилині. Після подачі з лівого флангу Велетень випередив захисника та воротаря на ближній стійці й у падінні переправив м’яч у сітку.

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До перерви Полісся мало ще кілька небезпечних моментів. На 17-й хвилині Краснопіра після скидки Федора влучив у ліву стійку, а на 20-й хвилині Михайліченко пробив у ближній кут, але Єрмаков урятував свою команду.

Харків також створював моменти. На 33-й хвилині Профіні після рикошетів у штрафному пробив у руки Бущану, а на 35-й хвилині Кастільйо не влучив у дальній кут після виходу до лицьової.

На початку другого тайму команда Ротаня активніше пішла вперед. На 61-й хвилині Полісся подвоїло перевагу: після розіграшу кутового Андраде виконав простріл на ближню стійку, де Чоботенко переправив м’яч у ворота.

Ще один гол Полісся забило на 65-й хвилині. Андрієвський перехопив м’яч на правому фланзі та віддав передачу на Михайліченка, який знайшов перед штрафним Брагару. Той блискуче пробив верхом під поперечину.

Після цього команди провели низку замін, однак рахунок більше не змінювався. На 78-й хвилині Крушинський пробив низом із лівого флангу з-за меж штрафного, але м’яч пройшов повз дальню стійку.

У підсумку Полісся перемогло Харків із рахунком 3:1.

Українська Прем'єр-ліга. 2-й тур.

Полісся — Харків — 3:1

Голи: Краснопір, 28, Чоботенко, 61, Брагару, 65 — Ітодо, 82

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