Про це клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Головним елементом, нанесеним на футболку, стало сузір'я вовка — символ єдності, взаємної підтримки та спільної мети.

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«В основі дизайну — ідея, що сила клубу народжується з людей, які його творять. Як окремі зірки складаються у сузір'я, так кожен гравець, тренер, працівник клубу, вболівальник і партнер є частиною єдиного цілого. Кожен має своє місце, кожен робить свій внесок, і лише разом вони формують силу ФК Полісся.

Головним елементом нової форми стало сузір'я вовка — символ єдності, взаємної підтримки та спільної мети. Воно нагадує, що великі перемоги неможливі без кожного, хто є частиною команди", — йдеться в повідомленні клубу.

Нагадаємо, що Полісся має прізвисько «вовки», а саму команду часто називають зграєю.

У минулому сезоні чемпіонату України Полісся посіло третє місце, випередивши київське Динамо, яке стало четвертим. Житомирський клуб вперше в своїй історії завоював медалі УПЛ. Чемпіоном України став донецький Шахтар, а друге місце посів ЛНЗ.

Зазначимо, що у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій Полісся зіграє проти данського Копенгагена. Матчі відбудуться 23 та 30 липня.

Раніше ми писали, як Полісся пройшло шлях від занепаду до єврокубків.