Сузір'я вовка. Полісся презентувало нову форму на сезон-2026/27 — відео

16 липня, 12:05
Краснопір, Гайдучик і Бабенко (Фото: ФК Полісся)

Краснопір, Гайдучик і Бабенко (Фото: ФК Полісся)

Житомирське Полісся оновило дизайн чорної форми перед стартом нового сезону.

Читайте також:
«Синку, час додому?». Зінченко отримав жартівливу пропозицію від українського клубу після відходу з Аякса

Про це клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

Головним елементом, нанесеним на футболку, стало сузір'я вовка — символ єдності, взаємної підтримки та спільної мети.

Реклама

https://www.youtube.com/embed/nuLtgijxrjI?si=oj_5Tjn0E1HSq_hf

«В основі дизайну — ідея, що сила клубу народжується з людей, які його творять. Як окремі зірки складаються у сузір'я, так кожен гравець, тренер, працівник клубу, вболівальник і партнер є частиною єдиного цілого. Кожен має своє місце, кожен робить свій внесок, і лише разом вони формують силу ФК Полісся.

Головним елементом нової форми стало сузір'я вовка — символ єдності, взаємної підтримки та спільної мети. Воно нагадує, що великі перемоги неможливі без кожного, хто є частиною команди", — йдеться в повідомленні клубу.

Нагадаємо, що Полісся має прізвисько «вовки», а саму команду часто називають зграєю.

У минулому сезоні чемпіонату України Полісся посіло третє місце, випередивши київське Динамо, яке стало четвертим. Житомирський клуб вперше в своїй історії завоював медалі УПЛ. Чемпіоном України став донецький Шахтар, а друге місце посів ЛНЗ.

Зазначимо, що у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій Полісся зіграє проти данського Копенгагена. Матчі відбудуться 23 та 30 липня.

Раніше ми писали, як Полісся пройшло шлях від занепаду до єврокубків.

Редактор: Андрій Павлечко

Теги:   Футбол ФК Полісся Ліга конференцій

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies