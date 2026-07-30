Президент Полісся Геннадій Буткевич звернувся до гравців команди після поразки від Копенгагена (1:2) у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Буткевич вказав на недоліки в грі Полісся, але висловив упевненість у тому, що команда прогресуватиме.

«Щоб перемогти, треба бити по воротах. Проста істина. Але нічого страшного — ще будуть і перемоги, і поразки, тому треба засвоїти урок і розуміти, що робити в конкретний момент: як бігти, куди бити, кому віддавати пас», — сказав президент Полісся.

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Буткевич розраховує, що у нинішньому сезоні житомирська команда побореться за перемогу в УПЛ та Кубку України.

«Цього разу не пощастило. Більше не пощастило, ніж як ви зіграли. Давайте, треба Кубок виграти і чемпіонат країни», — сказав функціонер.

Після поразки від Копенгагена Полісся завершило виступи в єврокубках у нинішньому сезоні.

У новому сезоні УПЛ житомирська команда стартує у неділю, 2 серпня. Суперником підопічних Руслана Ротаня у першому турі стане одеський Чорноморець.

Раніше повідомлялося, що Полісся отримало від Копенгагена особливий подарунок перед матчем у Лізі конференцій. Під час офіційного передматчевого ланчу представники данського клубу вручили українській делегації футболку з написом «We Stand With Ukraine» («Ми підтримуємо Україну») та статуетку лева.