Полісся у шаленому матчі із шістьма голами вирвало нічию з Копенгагеном у Лізі конференцій — відео

23 липня, 23:00
Полісся зіграло внічию з Копенгагеном (Фото: ФК Полісся)

Полісся зіграло внічию з Копенгагеном (Фото: ФК Полісся)

Полісся та Копенгаген зіграли внічию в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Початок поєдинку виявився дуже результативним. Вже на четвертій хвилині Копенгаген відкрив рахунок завдяки класному удару Роберта, який спрямував м’яч у дев’ятку.

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За кілька хвилин підопічні Руслана Ротаня зрівняли рахунок. Автором гола став Ігор Краснопір, який відзначився з передачі Олександра Назаренка. Для Краснопіра це перший гол у цьому сезоні. Востаннє нападник відзначався забитим м’ячем у березні в рамках УПЛ.

@megogo_sport_ua Минули лише 6 хвилин від стартового свистка, а на табло вже 1:1! Оце перебіг подій! 🤯 #ЛІГАКОНФЕРЕНЦІЙ #ПОЛІССЯ ♬ original sound - MEGOGO СПОРТ

Наприкінці першого тайму Полісся вийшло вперед — Олег Федор відправив м’яч у сітку воріт суперника. 22-річний півзахисник забив свій перший м’яч у складі команди.

@megogo_sport_ua Олег Федор забиває та виводить «Полісся» вперед! #UECL #Полісся #Копенгаген ♬ original sound - MEGOGO СПОРТ

Після перерви данська команда зрівняла рахунок, провівши швидку атаку. Роберт забив у ближній кут, оформивши дубль.

Команди продовжили демонструвати атакувальну гру, що призвело до гола Копенгагена. Мадсен відправив третій м’яч у ворота Полісся.

Житомирська команда організувала кілька атак, одна з яких завершилася голом. Філіппов приніс своїй команді нічию.

Полісся — Копенгаген 3:3

Голи: Краснопір, 6, Федор, 36, Філіппов, 88 — Роберт, 4, 55, Мадсен, 83

@megogo_sport_ua 🐺 3:3 на старті єврокубків! Житомирський клуб у вогняному матчі розписав нічию з «Копенгагеном» — 3:3 💪 #UECL #Полісся #Копенгаген ♬ оригінальний аудіозапис - MEGOGO СПОРТ
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Матч-відповідь команд відбудеться 29 липня в Данії. Початок зустрічі — о 20:00 за київським часом.

Якщо Поліссю вдасться пройти Копенгаген, то воно зустрінеться з переможцем пари Дебрецен (Угорщина) — Пюнік (Вірменія).

Раніше повідомлялося, що Динамо поступилося ПАОКу в матчі з п’ятьма голами в Лізі Європи.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол Ліга конференцій ФК Полісся ФК Копенгаген

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