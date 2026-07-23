Полісся та Копенгаген зіграли внічию в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Початок поєдинку виявився дуже результативним. Вже на четвертій хвилині Копенгаген відкрив рахунок завдяки класному удару Роберта, який спрямував м’яч у дев’ятку.

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За кілька хвилин підопічні Руслана Ротаня зрівняли рахунок. Автором гола став Ігор Краснопір, який відзначився з передачі Олександра Назаренка. Для Краснопіра це перший гол у цьому сезоні. Востаннє нападник відзначався забитим м’ячем у березні в рамках УПЛ.

Наприкінці першого тайму Полісся вийшло вперед — Олег Федор відправив м’яч у сітку воріт суперника. 22-річний півзахисник забив свій перший м’яч у складі команди.

Після перерви данська команда зрівняла рахунок, провівши швидку атаку. Роберт забив у ближній кут, оформивши дубль.

Команди продовжили демонструвати атакувальну гру, що призвело до гола Копенгагена. Мадсен відправив третій м’яч у ворота Полісся.

Житомирська команда організувала кілька атак, одна з яких завершилася голом. Філіппов приніс своїй команді нічию.

Полісся — Копенгаген 3:3

Голи: Краснопір, 6, Федор, 36, Філіппов, 88 — Роберт, 4, 55, Мадсен, 83

Матч-відповідь команд відбудеться 29 липня в Данії. Початок зустрічі — о 20:00 за київським часом.

Якщо Поліссю вдасться пройти Копенгаген, то воно зустрінеться з переможцем пари Дебрецен (Угорщина) — Пюнік (Вірменія).

Раніше повідомлялося, що Динамо поступилося ПАОКу в матчі з п’ятьма голами в Лізі Європи.