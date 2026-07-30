«А ви, хлопці, не журіться». Як Полісся попрощалося з єврокубками — репортаж з Копенгагена
Копенгаген залишився в єврокубках (Фото: ФК Полісся)
Житомирський клуб за сумою двох матчів програв суперникам з Данії і тепер зосередиться на УПЛ.
На стадіоні Паркен співали Селін Діон, U2, Джордж Майкл… В середу тут звучала журлива опришківська пісня.
На дворі вже сутеніло, футболісти давно посідали в автобуси і поїхали відпочивати. А двоє українських фанатів затягували «Ой попід гай зелененький ходив Довбуш молоденький…»
На душі було прикро, бо за сумою двох матчів Полісся повинно було проходити Копенгаген в кваліфікації Ліги конференцій, але…
В першому матчі — 3:3 при тотальній перевазі житомирського клубу. В Копенгагені - 1:2 при тому, що господарі тайм грали у меншості.
На Ротані лиця не було після гри. «Дуже тяжко, коли ти не проходиш далі у таких матчах, де ти повинен перемагати. Треба робити висновки і рухатися далі. Іншого виходу немає».
В Копенгаген Ротаня приїхали підтримати його друзі по Дніпру — Євген Коноплянка і Роман Зозуля. А на трибунах був потужний десант вболівальників від Нової Каховки і Нюрнберга до Крошні, Богунії і Мальованки (це мікрорайони Житомира). Навіть президент Полісся Геннадій Буткевич поміняв віп-ложу на фанатське крісло.
До речі, фани Полісся перед стартовим свистком вивісили баннер, в якому подякували Копенгагену за підтримку України у війні з Росією.
Підсумок гри вирішили мікроменти. Травма на розминці Сарапія і вихід замість нього Майсурадзе. Фол у першому таймі Майсурадзе і реалізований Ельюнуссі пенальті. Вилучення за фол останньої надії Судзукі дало нам надії, але обрізка — і 0:2. Гол Гайдучика перед фінальним свистком, як то кажуть — для престижу.
«Ми не були єдиним колективом, не були максимально сконцентровані в тих моментах, коли нам забивали голи», — пояснює Ротань.
«…А ви, хлопці, не журіться. Сріблом-злотом поділіться», — відлунюється над Паркеном опришківська пісня.
І дійсно, довго журитися не варто. «Я бачу потенціал у команди — дуже великий потенціал», — каже Ротань. І реалізовувати цей потенціал команда буде уже в українській Прем'єр-лізі. Тут завдання у Полісся — виграти срібло. А де срібло, там і «злото» може бути…