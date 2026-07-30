Житомирський клуб за сумою двох матчів програв суперникам з Данії і тепер зосередиться на УПЛ.

На стадіоні Паркен співали Селін Діон, U2, Джордж Майкл… В середу тут звучала журлива опришківська пісня.

На дворі вже сутеніло, футболісти давно посідали в автобуси і поїхали відпочивати. А двоє українських фанатів затягували «Ой попід гай зелененький ходив Довбуш молоденький…»

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На душі було прикро, бо за сумою двох матчів Полісся повинно було проходити Копенгаген в кваліфікації Ліги конференцій, але…

В першому матчі — 3:3 при тотальній перевазі житомирського клубу. В Копенгагені - 1:2 при тому, що господарі тайм грали у меншості.

На Ротані лиця не було після гри. «Дуже тяжко, коли ти не проходиш далі у таких матчах, де ти повинен перемагати. Треба робити висновки і рухатися далі. Іншого виходу немає».

В Копенгаген Ротаня приїхали підтримати його друзі по Дніпру — Євген Коноплянка і Роман Зозуля. А на трибунах був потужний десант вболівальників від Нової Каховки і Нюрнберга до Крошні, Богунії і Мальованки (це мікрорайони Житомира). Навіть президент Полісся Геннадій Буткевич поміняв віп-ложу на фанатське крісло.

До речі, фани Полісся перед стартовим свистком вивісили баннер, в якому подякували Копенгагену за підтримку України у війні з Росією.

Підсумок гри вирішили мікроменти. Травма на розминці Сарапія і вихід замість нього Майсурадзе. Фол у першому таймі Майсурадзе і реалізований Ельюнуссі пенальті. Вилучення за фол останньої надії Судзукі дало нам надії, але обрізка — і 0:2. Гол Гайдучика перед фінальним свистком, як то кажуть — для престижу.

«Ми не були єдиним колективом, не були максимально сконцентровані в тих моментах, коли нам забивали голи», — пояснює Ротань.

«…А ви, хлопці, не журіться. Сріблом-злотом поділіться», — відлунюється над Паркеном опришківська пісня.

І дійсно, довго журитися не варто. «Я бачу потенціал у команди — дуже великий потенціал», — каже Ротань. І реалізовувати цей потенціал команда буде уже в українській Прем'єр-лізі. Тут завдання у Полісся — виграти срібло. А де срібло, там і «злото» може бути…