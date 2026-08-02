Житомирське Полісся здобуло вольову перемогу над одеським Чорноморцем у матчі першого туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь гостей.

Попри ігрову перевагу Полісся на старті зустрічі, рахунок відкрив саме Чорноморець. На 13-й хвилині Робакідзе очолив контратаку та завдав точного дальнього удару під праву стійку, не залишивши шансів Георгію Бущану.

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Після пропущеного м’яча житомиряни продовжили тиснути на ворота суперника та створили кілька небезпечних моментів. На 32-й хвилині Велетень, отримавши передачу від Михайліченка, красивим обвідним ударом у дальній кут зрівняв рахунок.

На початку другого тайму «Полісся» вийшло вперед. На 51-й хвилині Краснопір, який з’явився на полі після перерви, головою замкнув подачу Велетня з лівого флангу та встановив остаточний рахунок — 2:1.

До фінального свистка команда з Житомира контролювала перебіг зустрічі, хоча Чорноморець також мав свої шанси. На 58-й хвилині Фарасєєнко небезпечно пробивав у ближній кут, але Георгій Бущан врятував свою команду. У відповідь Назаренко міг збільшити перевагу Полісся, однак воротар одеситів Аніагбосо впорався з його ударом.

Таким чином Полісся стартувало в новому сезоні УПЛ із перемоги, здолавши Чорноморець з рахунком 2:1.

Українська Прем'єр-ліга. 1-й тур.

Чорноморець — Полісся — 1:2

Голи: Робакідзе, 13 — Велетень, 32, Краснопір, 51

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