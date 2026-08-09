8 серпня стало відомо про смерть Хорхе Мессі , батька одного з найкращих футболістів в історії — Ліонеля Мессі.

Через трагедію в родині форвард Інтер Маямі пропустив матч із мексиканським Монтерреєм у Кубку ліг.

Футболісти Інтер Маямі вийшли на поле з чорними жалобними пов’язками на честь Хорхе Мессі. Зворушливим жестом вже під час матчу відзначився півзахисник команди з Флориди Родріго Де Поль.

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На 32-й хвилині зустрічі Де Поль відкрив рахунок красивим дальнім ударом. Забивши гол, аргентинець зняв свою футболку, під якою виявилася футболка Мессі, а потім вказав на десятий номер на її спині.

Де Поль є близьким другом Мессі та його товаришем по збірній Аргентини. Разом вони виграли чемпіонат світу 2022 року, а цього літа дійшли до фіналу ЧС-2026. У липні 2025 року Де Поль приєднався до Інтер Маямі, перейшовши з мадридського Атлетіко.

Без Мессі Інтер Маямі поступився Монтеррею з рахунком 1:2. Відзначимо, що легендарний аргентинець вигравав Кубок ліг із флоридською командою у 2023 році.

Повідомлялось, що Мессі розплакався після свого першого голу на ЧС-2026 через хворобу батька. Журналіст Едуардо Фейнманн заявляв, що Хорхе Мессі мав серйозні проблеми зі здоров’ям.