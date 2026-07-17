У 30 років померла донька тренера збірної Італії

У 30 років пішла з життя Валентина Бальдіні, донька головного тренера збірної Італії Сільвіо Бальдіні.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Відомо, що Валентина від народження мала важку форму спастичного тетрапарезу. Сам Бальдіні неодноразово зізнавався, що саме вона стала для нього головним джерелом натхнення та навчила по-іншому дивитися на життя.

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«Валентина навчила мене любити, нічого не очікуючи натомість», — говорив тренер в одному зі своїх інтерв'ю.

Після звістки про смерть Валентини слова підтримки сім'ї Бальдіні висловили футбольні клуби Перуджа та Фіорентина, які опублікували офіційні заяви зі співчуттями.

Бальдіні тренує молодіжну збірну Італії U‑21, але з квітня по червень тимчасово очолив основну команду Скуадри Адзурри після відставки Дженнаро Гаттузо, який не зміг вивести команду на чемпіонат світу-2026, поступившись у фіналі плей‑оф збірній Боснії і Герцеговини. Італія втретє поспіль не змогла пробитися на мундіаль.

Повідомлялося, що збірна Італії визначила трьох головних кандидатів на посаду тренера. Новий технічний директор національної команди Паоло Мальдіні разом зі своїм радником Леонардо розглядають кандидатури Антоніо Конте, Роберто Манчіні та Пепа Гвардіолу.