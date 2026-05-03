Трубін і Судаков без титулу. Порту виграв чемпіонат Португалії після фіаско Бенфіки

Порту достроково став чемпіоном Португалії з футболу за підсумками 32-го туру.

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Бенфіка, яка була головним переслідувачем «драконів» у турнірній таблиці, у 32-му турі втратила очки у виїзному матчі з Фамаліканом — 2:2.

Лісабонська команда виграла перший тайм із рахунком 2:0, але у другому залишилася у меншості після вилучення капітана Ніколаса Отаменді і пропустила два голи. В основі поєдинок провів український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін, Георгій Судаков залишився у запасі й не виходив на поле.

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Після фіаско Бенфіки Порту влаштовувала й нічия у домашньому матчі з Алверкою. Підопічні Франческо Фаріолі здобули мінімальну перемогу — 1:0. За два тури до кінця чемпіонату перевага Порту над Бенфікою складає дев’ять очок.

Топ-10 таблиці Прімейри / Фото: Flashscore.ua

Порту здобув 31-й національний титул в історії, перервавши домінування Спортінга, який виграв два попередні чемпіонати Португалії. За кількістю чемпіонств Порту випереджає лише Бенфіка (38), у Спортінга 21 титул.

Трубін, який виступає за Бенфіку з 2023 року, ще не вигравав чемпіонат Португалії. Для Судакова це дебютний сезон у складі лісабонців.

Раніше повідомлялося, що чвертьфіналіст Ліги Європи хоче купити українського півзахисника Судакова у Бенфіки.