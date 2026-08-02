Для Торреєнсе цей фінал став історичною подією, адже команда вперше зіграла у матчі за Суперкубок Португалії.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0. Єдиний гол на 38-й хвилині забив Віктор Фрогольдт. Попри спроби команди Луїша Тральо зрівняти рахунок і вразити ворота Діогу Кошти, реалізувати свої моменти Торреєнсе не вдалося.

Реклама

Порту здобув перемогу над Торреєнсе у фіналі Суперкубка Португалії та завоював свій 25-й трофей у цьому турнірі.

Суперкубок Португалії Фінал, 1 серпня

Порту — Торреєнсе — 1:0 (1:0)

Гол: Фрогольдт, 38.

Минулого сезону Порту став чемпіоном Португалії. Торреєнсе, який виступає у другому дивізіоні, сенсаційно виграв Кубок Португалії, завдяки чому отримав право зіграти на загальному етапі Ліги Європи.

Порту завоював свій 25-й Суперкубок Португалії та залишається одноосібним рекордсменом за кількістю перемог у турнірі. Друге місце за цим показником посідає Бенфіка, яка вигравала трофей десять разів. За лісабонський клуб виступають українці Анатолій Трубін і Георгій Судаков.

Раніше колишній воротар Порту Ікер Касільяс подав позов до суду, вимагаючи від клубу та страхової компанії 3,7 мільйона євро компенсації за наслідки інфаркту міокарда, який він переніс у травні 2019 року під час тренування.