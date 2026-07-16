УАФ офіційно створила Прайм Лігу — новий елітний дивізіон жіночого чемпіонату України
УАФ презентувала Прайм Лігу (Фото: УАФ)
Чемпіонат проходитиме у чотири кола за системою «вдома — на виїзді».
Українська асоціація футболу створила новий турнір під назвою Прайм Ліга. Це елітний дивізіон чемпіонату України серед жіночих клубів, повідомила пресслужба асоціації.
У дебютному сезоні Прайм Ліги виступатимуть вісім клубів, які успішно пройшли процедуру атестації, відповідають вимогам елітного дивізіону та за спортивним принципом отримали право на участь:
— Колос (Ковалівка);
— Кривбас (Кривий Ріг);
— Ладомир (Володимир);
— Металіст 1925 (Харків);
— Пантери (Умань);
— Полісся (Житомир);
— Сістерс (Одеса);
— Шахтар (Донецьк).
Команди вперше зіграють у новому форматі. Чемпіонат проходитиме у чотири кола за системою «вдома — на виїзді».
Кожен клуб проведе 28 матчів, а загалом у сезоні буде зіграно 112 поєдинків.
Базова дата стартового туру — 17 липня 2026 року. До завершення календарного року заплановано проведення 17 турів, останній із яких має відбутися 20 листопада.
Навесні 2027 року чемпіонат відновиться з 18-го туру, а заключний, 28-й тур, заплановано наприкінці травня.
За підсумками сезону остання команда напряму понизиться у класі, а передостання гратиме перехідні матчі за право залишитись у Прайм Лізі.
Раніше повідомлялось, що українська Прем'єр-ліга затвердила дати та час початку всіх матчів 1-го туру сезону-2026/27.
Також повідомлялося, що Мурат Озкютюкчю увійшов до тренерського штабу донецького Шахтаря.
Крім того, 22-річний аргентинський опорний півзахисник Уніон де Санта-Фе Рафаель Профіні став гравцем ФК Харків.