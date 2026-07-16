Чемпіонат проходитиме у чотири кола за системою «вдома — на виїзді».

Українська асоціація футболу створила новий турнір під назвою Прайм Ліга. Це елітний дивізіон чемпіонату України серед жіночих клубів, повідомила пресслужба асоціації.

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У дебютному сезоні Прайм Ліги виступатимуть вісім клубів, які успішно пройшли процедуру атестації, відповідають вимогам елітного дивізіону та за спортивним принципом отримали право на участь:

— Колос (Ковалівка);

— Кривбас (Кривий Ріг);

— Ладомир (Володимир);

— Металіст 1925 (Харків);

— Пантери (Умань);

— Полісся (Житомир);

— Сістерс (Одеса);

— Шахтар (Донецьк).

Команди вперше зіграють у новому форматі. Чемпіонат проходитиме у чотири кола за системою «вдома — на виїзді».

Кожен клуб проведе 28 матчів, а загалом у сезоні буде зіграно 112 поєдинків.

Базова дата стартового туру — 17 липня 2026 року. До завершення календарного року заплановано проведення 17 турів, останній із яких має відбутися 20 листопада.

Навесні 2027 року чемпіонат відновиться з 18-го туру, а заключний, 28-й тур, заплановано наприкінці травня.

За підсумками сезону остання команда напряму понизиться у класі, а передостання гратиме перехідні матчі за право залишитись у Прайм Лізі.

Раніше повідомлялось, що українська Прем'єр-ліга затвердила дати та час початку всіх матчів 1-го туру сезону-2026/27.

Також повідомлялося, що Мурат Озкютюкчю увійшов до тренерського штабу донецького Шахтаря.

Крім того, 22-річний аргентинський опорний півзахисник Уніон де Санта-Фе Рафаель Профіні став гравцем ФК Харків.