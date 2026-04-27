«Це не входить до мандату ФІФА». У Норвегії закликали скасувати Премію миру, яку отримав Трамп

Дональд Трамп отримав Премію миру у 2025 році (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Очільниця Федерації футболу Норвегії Лізе Клавенесс виступила з різкою заявою щодо Премії миру ФІФА, яку організація започаткувала у 2025 році.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Клавенесс, подібні відзнаки не входять до компетенції футбольних організацій і можуть викликати питання щодо політичної нейтральності.

Реклама

«Ми хочемо, щоб її скасували. Ми не вважаємо, що це входить до мандату ФІФА — вручати таку нагороду. Ми вважаємо, що вже існує Нобелівський інститут, який виконує цю роботу незалежно.

Ми вважаємо важливим для футбольних федерацій, конфедерацій, а також для ФІФА уникати ситуацій, коли ця дистанція від державних лідерів ставиться під сумнів. Такі премії зазвичай будуть дуже політизованими, якщо немає належних інструментів і досвіду, щоб забезпечити їхню незалежність — через журі, критерії тощо.

Це робота на повний робочий день, вона дуже чутлива. Я думаю, що з погляду ресурсів, мандату, але найголовніше — з погляду управління, цього слід також уникати й надалі", — заявила Клавенесс.

Крім того, Федерація футболу Норвегії планує підтримати ініціативу організації FairSquare щодо розслідування процесу вручення премії.

«У таких питаннях мають існувати механізми стримувань і противаг. Цю скаргу від FairSquare слід розглядати у прозорі строки, а обґрунтування та висновки мають бути відкритими», — розповіла Клавенесс.

Першим лауреатом Премії миру ФІФА став президент США Дональд Трамп, який отримав нагороду у грудні 2025 року під час жеребкування чемпіонату світу‑2026.