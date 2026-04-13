У неділю, 12 квітня, відбувся матч 12-го туру марокканської Ботола Про ліги між клубами МАС і Відад (1:0).

Єдиний гол у матчі на 80-й хвилині забив центральний захисник господарів Дрісс Ель-Джаблі.

28-річний марокканський футболіст відзначився забитим м’ячем. Він прийняв м’яч перед межею штрафного майданчика та потужним ударом рабоною відправив м’яч у дальній кут воріт.

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Імовірно, гол імарокканця буде номіновано на Премію Пушкаша — нагороду вручають гравцеві, який забив найкрасивіший гол року.

Для Дрісса Ель-Джаблі цей забитий м’яч став другим у поточному сезоні за клуб у чемпіонаті Марокко.

Завдяки перемозі клуб МАС очолив турнірну таблицю вищого дивізіону чемпіонату Марокко. Команда випереджає на 1 очко клуб ФАР, у якого є гра в запасі.

Раніше повідомлялося, що футболіст збірної України Руслан Маліновський забив неймовірний гол ударом з дальньої дистанції в чемпіонаті Італії.