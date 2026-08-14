«Будь-яка команда була б рада»: президент Атлетіко назвав клуб, за який ніколи не зіграв би Роналду

Президент мадридського Атлетіко Енріке Сересо зізнався, що не уявляє Кріштіану Роналду у футболці «матрацників».

Сересо визнав велич португальського футболіста, однак виключив можливість того, що Роналду коли-небудь міг би носити червоно-білу майку після свого перебування в мадридському Реалі.

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«Кріштіану Роналду, безсумнівно, фантастичний гравець, але він не зміг би грати за мадридський Атлетіко», — цитує Сересо AS.

Сересо нагадав, що Роналду залишив Реал у 2018 році після дев’яти сезонів у клубі. Після цього португалець продовжив кар'єру в Ювентусі, а згодом повернувся до Манчестер Юнайтед. У 2023 році Роналду розпочав виступи в Саудівській Аравії.

Влітку 2022 року Роналду пов’язували з можливим переходом до Атлетіко. Португалець хотів залишити Манчестер Юнайтед та розглядав варіант із командою, яка виступала в Лізі чемпіонів. Однак трансфер так і не відбувся.

Ці чутки викликали значні дискусії серед уболівальників Атлетіко через минуле португальця в Реалі. За час виступів за мадридський клуб Роналду забив 25 голів у 35 матчах проти Атлетіко.

Водночас Сересо наголосив, що не ставить під сумнів футбольний статус португальця:

«Будь-яка команда була б рада мати гравця такого рівня», — сказав президент Атлетіко.

Повідомлялось, що Кріштіану Роналду суттєво змінив імідж після весілля. Португалець продемонстрував нову зачіску та рудуватий відтінок волосся.

Нагадаємо, весілля Роналду та Джорджини Родрігес відбулося 11 серпня 2026 року в Кашкайші, Португалія.

Крім того, раніше португальський форвард Аль-Насра опублікував в Instagram фотографії, на яких позує у своєму гаражі в оточенні численних розкішних автомобілів.