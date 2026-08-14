«Будь-яка команда була б рада»: президент Атлетіко назвав клуб, за який ніколи не зіграв би Роналду

14 серпня, 10:52
Кріштіану Роналду (Фото: REUTERS/Mike Segar)

Кріштіану Роналду (Фото: REUTERS/Mike Segar)

Президент мадридського Атлетіко Енріке Сересо зізнався, що не уявляє Кріштіану Роналду у футболці «матрацників».

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Сересо визнав велич португальського футболіста, однак виключив можливість того, що Роналду коли-небудь міг би носити червоно-білу майку після свого перебування в мадридському Реалі.

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«Кріштіану Роналду, безсумнівно, фантастичний гравець, але він не зміг би грати за мадридський Атлетіко», — цитує Сересо AS.

Сересо нагадав, що Роналду залишив Реал у 2018 році після дев’яти сезонів у клубі. Після цього португалець продовжив кар'єру в Ювентусі, а згодом повернувся до Манчестер Юнайтед. У 2023 році Роналду розпочав виступи в Саудівській Аравії.

Влітку 2022 року Роналду пов’язували з можливим переходом до Атлетіко. Португалець хотів залишити Манчестер Юнайтед та розглядав варіант із командою, яка виступала в Лізі чемпіонів. Однак трансфер так і не відбувся.

Ці чутки викликали значні дискусії серед уболівальників Атлетіко через минуле португальця в Реалі. За час виступів за мадридський клуб Роналду забив 25 голів у 35 матчах проти Атлетіко.

Водночас Сересо наголосив, що не ставить під сумнів футбольний статус португальця:

«Будь-яка команда була б рада мати гравця такого рівня», — сказав президент Атлетіко.

Повідомлялось, що Кріштіану Роналду суттєво змінив імідж після весілля. Португалець продемонстрував нову зачіску та рудуватий відтінок волосся.

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Нагадаємо, весілля Роналду та Джорджини Родрігес відбулося 11 серпня 2026 року в Кашкайші, Португалія.

Крім того, раніше португальський форвард Аль-Насра опублікував в Instagram фотографії, на яких позує у своєму гаражі в оточенні численних розкішних автомобілів.

Редактор: Анастасія Апетрі

Теги:   Футбол Атлетіко (Мадрид) Кріштіану Роналду

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