Він виступив проти призначення іноземного тренера збірної на тлі переговорів Федерації футболу Італії (FIGC) з Пепом Гвардіолою.

«Переважна більшість наших тренерів Серії А — італійці: тренеру національної збірної доведеться працювати разом з ними. Вони талановиті, професійні та є продуктом наших традицій. Навіщо їх виключати?», — цитує Буонфільйо ESPN.

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Збірна Італії залишається без головного тренера після того, як Дженнаро Гаттузо подав у відставку після поразки від Боснії і Герцеговини з рахунком 1:1 (4:1) у плей-оф чемпіонату світу 2026 року. У результаті «Скуадра Адзурра» пропустила третій поспіль чоловічий чемпіонат світу.

Президент FIGC Джованні Малаго раніше підтвердив, що федерація веде переговори з Пепом Гвардіолою та готова піти на фінансові жертви заради його призначення.

«Немає жодної гарантії, що ці переговори з Гвардіолою увінчаються успіхом. Це аж ніяк не є неповагою до інших кандидатів, з якими переговори вже розпочалися, і додавання ще одного імені жодним чином не завадить процесу», — заявляв Малаго.

Окрім Гвардіоли, серед кандидатів на посаду головного тренера збірної Італії розглядаються Роберто Манчіні та Андреа Пірло.

Зазначимо, що за 116-річну історію збірної Італії її лише одного разу очолював іноземний тренер — аргентинець Еленіо Еррера, який працював із командою разом з італійцем Ферруччо Валькареджі у 1966−1967 роках.

Нагадаємо, Пеп Гвардіола тренував Манчестер Сіті у 2016−2026 роках, вигравши з командою 20 трофеїв. До цього іспанець очолював Барселону та Баварію.

Раніше повідомлялось, що Гвардіола навряд чи очолить збірну Італії через фінансові розбіжності. Іспанцю запропонували близько 10 мільйонів євро на рік, тоді як він розраховує приблизно на 20 мільйонів.

Також повідомляли, що після відходу зі збірної Дженнаро Гаттузо очолив римський Лаціо.