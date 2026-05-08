Принц Вільям заспівав Sweet Caroline після виходу Астон Вілли у фінал Ліги Європи

Поєдинок пройшов у рамках півфіналу Ліги Європи і завершився перемогою Астон Вілли з рахунком — 4:0.

Принц Вільям вболівав на трибунах за свою улюблену команду і бурхливо радів кожному забитому голу.

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А після фінального свистка Принц Вільям разом з уболівальниками виконав класичну пісню Ніла Даймонда Sweet Caroline, яка стала популярною на англійських стадіонах після Євро-2020. А потім вирушив у роздягальню Астон Вілли святкувати успіх уже з футболістами, повідомляє The Sun.

Фінальний матч Ліги Європи відбудеться 20 травня на стадіоні Бешикташ у Стамбулі. Трофей розіграють Астон Вілла (Англія) і Фрайбург (Німеччина).

Принц Вільям давній шанувальник Астон Вілли. Багатьох дивує, чому він вболіває не за лондонську команду, а за клуб із Бірмінгема.

Принц Вільям на матчі Астон Вілла - Ноттінгем Форест / Фото: Reuters/Lee Smith

«Давним-давно в школі я захопився футболом. Я шукав улюблений клуб. Усі мої шкільні друзі були або фанатами Манчестер Юнайтед, або вболівальниками Челсі. Але я не хотів наслідувати їх приклад. Я хотів, щоб команда була ближче до середини таблиці, що могло б подарувати мені більше емоційних моментів у стилі американських гірок. У мене є друзі, які підтримують Астон Віллу, і один із перших матчів Кубка Англії, на який я поїхав, була гра Болтона з Астон Віллою 2000 року. Це були фантастичні відчуття: я відчував атмосферу, дух товариства, і я справді відчував, що є щось, із чим я можу зв’язатися», — пояснював свій вибір спадкоємець британського трону.

Раніше ми писали, що Шахтар не зміг вийти у фінал Ліги конференцій.