Суперкомп’ютер назвав чемпіона АПЛ і спрогнозував несподіване падіння Манчестер Юнайтед у новому сезоні
Суперкомп’ютер прогнозує МЮ лише шосте місце (Фото: ФК Манчестер Юнайтед)
Суперкомп’ютер зробив прогноз на підсумкову турнірну таблицю англійської Прем'єр-ліги сезону-2026/27.
Про це повідомляє SPORTbible.
Згідно з розрахунками моделі, Арсенал має найбільші шанси стати чемпіоном Англії, вдруге поспіль завоювавши титул. Очікується, що лондонський клуб випередить Манчестер Сіті лише на три очки, тоді як Ліверпуль фінішує третім із відставанням у 14 балів від першого місця.
До четвірки також потрапить Челсі, а Астон Вілла, яка завершила минулий сезон у зоні Ліги чемпіонів, цього разу має посісти п’яту сходинку.
Найбільш несподіваний прогноз — падіння Манчестер Юнайтед. Команда, яка торік завершила сезон на третій сходинці, за прогнозом посяде лише шосте місце.
У боротьбі за виживання найгірші перспективи має Галл Сіті. Алгоритм відводить новачку ліги лише 19 очок, що може стати одним із найгірших результатів в історії АПЛ. Разом із Галлом до Чемпіоншипа, за прогнозом, вилетять Ковентрі Сіті та Іпсвіч Таун.
Зазначається, що під час розрахунків суперкомп’ютер змоделював сезон 10 тисяч разів, використовуючи рейтинги Elo, історичні результати, букмекерські коефіцієнти, аналіз настроїв та статистичні показники команд.
Раніше повідомлялося, що Арсенал за 40 мільйонів євро купив найкращого футболіста чемпіонату Бельгії Христоса Цоліса.