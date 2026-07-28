Суперкомп’ютер назвав чемпіона АПЛ і спрогнозував несподіване падіння Манчестер Юнайтед у новому сезоні

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Про це повідомляє SPORTbible.

Згідно з розрахунками моделі, Арсенал має найбільші шанси стати чемпіоном Англії, вдруге поспіль завоювавши титул. Очікується, що лондонський клуб випередить Манчестер Сіті лише на три очки, тоді як Ліверпуль фінішує третім із відставанням у 14 балів від першого місця.

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До четвірки також потрапить Челсі, а Астон Вілла, яка завершила минулий сезон у зоні Ліги чемпіонів, цього разу має посісти п’яту сходинку.

Найбільш несподіваний прогноз — падіння Манчестер Юнайтед. Команда, яка торік завершила сезон на третій сходинці, за прогнозом посяде лише шосте місце.

У боротьбі за виживання найгірші перспективи має Галл Сіті. Алгоритм відводить новачку ліги лише 19 очок, що може стати одним із найгірших результатів в історії АПЛ. Разом із Галлом до Чемпіоншипа, за прогнозом, вилетять Ковентрі Сіті та Іпсвіч Таун.

Зазначається, що під час розрахунків суперкомп’ютер змоделював сезон 10 тисяч разів, використовуючи рейтинги Elo, історичні результати, букмекерські коефіцієнти, аналіз настроїв та статистичні показники команд.

Фото: SPORTbible

Раніше повідомлялося, що Арсенал за 40 мільйонів євро купив найкращого футболіста чемпіонату Бельгії Христоса Цоліса.