«Прибив» Атлетіко в півфіналі. УЄФА призначив арбітра на фінал Ліги чемпіонів ПСЖ — Арсенал
Даніель Зіберт обслужить головний матч сезону (Фото: Reuters/Paul Childs)
30 травня французький Парі Сен-Жермен і англійський Арсенал зіграють у фіналі Ліги чемпіонів-2025/26.
Головним арбітром зустрічі призначено 42-річного німця Даніеля Зіберта, повідомляє пресслужба УЄФА.
Лайнсменами працюватимуть німці Ян Зайдель і Рафаель Фольтін, четвертим суддею — Сандро Шерер зі Швейцарії. Запасним арбітром призначено іспанку Гуадалупе Поррас Аюсо, а за відеоповтори відповідатиме німець Бастіан Данкерт.
Зіберт у нинішньому сезоні обслужив дев’ять матчів Ліги чемпіонів, зокрема чотири поєдинки плей-оф. Німець показав 41 жовту картку і дві червоних.
Зіберт був головним суддею матчу-відповіді півфіналу ЛЧ між Арсеналом і Атлетіко (1:0). Суддівську бригаду німця розкритикували після поєдинку через два рішення на користь Арсенала: Зіберт не призначив пенальті у ворота лондонців після падінь форвардів Атлетіко Джуліано Сімеоне та Антуана Грізманна у штрафному майданчику.
Додамо, що Зіберт вперше у кар'єрі працюватиме у фіналі єврокубкового турніру.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться на Пушкаш Арені в Будапешті. Торік ПСЖ уперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0. Арсенал тоді дійшов до стадії півфіналу, де поступився ПСЖ. «Каноніри» вдруге в історії зіграють у фіналі головного єврокубкового турніру.
Зазначимо, що тренер ПСЖ назвав головну рису, яка дала змогу пройти Баварію і вийти у фінал ЛЧ.