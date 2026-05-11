30 травня французький Парі Сен-Жермен і англійський Арсенал зіграють у фіналі Ліги чемпіонів-2025/26.

Головним арбітром зустрічі призначено 42-річного німця Даніеля Зіберта, повідомляє пресслужба УЄФА.

Лайнсменами працюватимуть німці Ян Зайдель і Рафаель Фольтін, четвертим суддею — Сандро Шерер зі Швейцарії. Запасним арбітром призначено іспанку Гуадалупе Поррас Аюсо, а за відеоповтори відповідатиме німець Бастіан Данкерт.

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Зіберт у нинішньому сезоні обслужив дев’ять матчів Ліги чемпіонів, зокрема чотири поєдинки плей-оф. Німець показав 41 жовту картку і дві червоних.

Зіберт був головним суддею матчу-відповіді півфіналу ЛЧ між Арсеналом і Атлетіко (1:0). Суддівську бригаду німця розкритикували після поєдинку через два рішення на користь Арсенала: Зіберт не призначив пенальті у ворота лондонців після падінь форвардів Атлетіко Джуліано Сімеоне та Антуана Грізманна у штрафному майданчику.

Додамо, що Зіберт вперше у кар'єрі працюватиме у фіналі єврокубкового турніру.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться на Пушкаш Арені в Будапешті. Торік ПСЖ уперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0. Арсенал тоді дійшов до стадії півфіналу, де поступився ПСЖ. «Каноніри» вдруге в історії зіграють у фіналі головного єврокубкового турніру.

Зазначимо, що тренер ПСЖ назвав головну рису, яка дала змогу пройти Баварію і вийти у фінал ЛЧ.