Гаррі Кейн у грі з ПСЖ (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Англійський нападник, який у минулому виступав за Тоттенгем, вважає, що ПСЖ має більше шансів на успіх, ніж лондонський Арсенал.

«Хто фаворит у фіналі Ліги чемпіонів? ПСЖ — невеликий фаворит фіналу», — наводить слова Кейна Yahoo Sports.

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У півфіналах Ліги чемпіонів Арсенал виявився сильнішим за Атлетіко (1:1, 1:0), а ПСЖ пройшов Баварію за сумою двох матчів (5:4, 1:1).

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені в Будапешті.

Минулого року ПСЖ уперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0. Лондонський клуб тоді дійшов до стадії півфіналу, де поступився ПСЖ. «Каноніри» вдруге в історії зіграють у фіналі головного єврокубкового турніру.

Зазначимо, що тренер ПСЖ назвав головну рису, яка дала змогу пройти Баварію і вийти у фінал ЛЧ.

Повідомлялося, що капітан ПСЖ встановив новий бразильський рекорд у Лізі чемпіонів — перевершив легендарного Роберто Карлоса.

Нагадаємо, що за версією УЄФА найкращим гравцем півфіналу-відповіді між Баварією і ПСЖ став центральний захисник парижан Вільян Пачо.