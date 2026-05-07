Кейн назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ — Арсенал
Гаррі Кейн у грі з ПСЖ (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Нападник Баварії Гаррі Кейн висловився про фінал Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
Англійський нападник, який у минулому виступав за Тоттенгем, вважає, що ПСЖ має більше шансів на успіх, ніж лондонський Арсенал.
«Хто фаворит у фіналі Ліги чемпіонів? ПСЖ — невеликий фаворит фіналу», — наводить слова Кейна Yahoo Sports.
У півфіналах Ліги чемпіонів Арсенал виявився сильнішим за Атлетіко (1:1, 1:0), а ПСЖ пройшов Баварію за сумою двох матчів (5:4, 1:1).
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені в Будапешті.
Минулого року ПСЖ уперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0. Лондонський клуб тоді дійшов до стадії півфіналу, де поступився ПСЖ. «Каноніри» вдруге в історії зіграють у фіналі головного єврокубкового турніру.
Зазначимо, що тренер ПСЖ назвав головну рису, яка дала змогу пройти Баварію і вийти у фінал ЛЧ.
Повідомлялося, що капітан ПСЖ встановив новий бразильський рекорд у Лізі чемпіонів — перевершив легендарного Роберто Карлоса.
Нагадаємо, що за версією УЄФА найкращим гравцем півфіналу-відповіді між Баварією і ПСЖ став центральний захисник парижан Вільян Пачо.