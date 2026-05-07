Поєдинок між французьким та англійським клубами відбудеться 30 травня в Будапешті.

У Лізі чемпіонів стали відомі команди, які розіграють найпрестижніший єврокубковий трофей. Ними стали паризький Парі Сен-Жермен і лондонський Арсенал.

Одразу після півфіналів аналітики визначили фаворита вирішального поєдинку.

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У букмекерських конторах фаворитом вважається французька команда. Котирування на основний і додатковий час: перемога ПСЖ — 2.27, нічия — 3.34, перемога Арсенала— 3.13.

Коефіцієнт на перемогу в Лізі чемпіонів: ПСЖ — 1.68, Арсенал — 2.21. Тобто, шанси, що Парі Сен-Жермен другий рік поспіль виграє трофей — 59%.

Букмекери також упевнені, що буде результативний фінал і прогнозують більше двох голів у матчі.

Шлях команд до фіналу

Парі Сен-Жермен на груповому етапі посів 11-те місце: Аталанта (4:0), Барселона (2:1), Баєр (7:2), Баварія (1:2), Тоттенгем (5:3), Атлетік (0:0), Спортінг (1:2), Ньюкасл (1:1). У стикових матчах ПСЖ пройшов Монако — 3:2, 2:2. В 1/8 фіналу вибив Челсі — 5:2, 3:0. А у чвертьфіналі пройшов Ліверпуль — 2:0, 2:0. А в півфіналі був сильнішим за Баварію — 5:4, 1:1.

Арсенал на груповому етапі посів 1-е місце: Атлетік (2:0), Олімпіакос (2:0), Атлетіко (4:0), Славія (3:0), Баварія (3:1), Брюгге (3:0), Інтер (3:1), Кайрат (3:2). В 1/8 фіналу пройшов Баєр — 1:1, 2:0. У чвертьфіналі вибив Спортінг — 1:0, 0:0. А в півфіналі переміг Атлетіко — 1:1, 1:0.

До речі, суперкомп’ютер дав несподіваний прогноз на фінал Ліги чемпіонів.