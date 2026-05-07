Арсенал зіграє з ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів (Фото: REUTERS/Dylan Martinez)

Суперкомп’ютер Opta оновив прогноз на переможця Ліги чемпіонів сезону-2025/26 після завершення півфінальної стадії турніру.

За даними джерела, англійський клуб має виграти свій перший в історії титул у головному єврокубку.

Арсенал має 54,56% шансів на завоювання трофея, а ймовірність успіху ПСЖ оцінюють у 45,44%.

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Шанси на перемогу в Лізі чемпіонів за версією Opta Analyst:

Арсенал ( Англія) — 54,56%;

Англія) — 54,56%; Парі Сен-Жермен ( Франція) — 45,44%.

Фото: Opta Analyst

У півфіналах Ліги чемпіонів Арсенал виявився сильнішим за Атлетіко (1:1, 1:0), а ПСЖ пройшов Баварію за сумою двох матчів (5:4, 1:1).

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на Пушкаш Арені в Будапешті.

Нагадаємо, торік ПСЖ уперше в історії виграв ЛЧ, розгромивши у фіналі міланський Інтер із рахунком 5:0. Лондонський клуб тоді дійшов до стадії півфіналу, де поступився ПСЖ.

Зазначимо, що тренер ПСЖ назвав головну рису, яка дала змогу пройти Баварію і вийти у фінал ЛЧ.

Повідомлялося, що капітан ПСЖ встановив новий бразильський рекорд у Лізі чемпіонів — перевершив легендарного Роберто Карлоса.

Зазначимо, що за версією УЄФА найкращим гравцем півфіналу-відповіді між Баварією і ПСЖ став центральний захисник парижан Вільян Пачо.