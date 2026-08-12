П’ятий трофей Забарного. ПСЖ обіграв Астон Віллу та завоював Суперкубок УЄФА

ПСЖ переміг Астон Віллу з рахунком 2:1 у матчі за Суперкубок УЄФА, який відбувся у Зальцбурзі.

Паризький клуб відкрив рахунок на 20‑й хвилині - Бізот відбив удар Дуе, але атака парижан продовжилась, і Кварацхелія пробив під поперечину.

Після пропущеного голу бірмінгемці активізувалися. Одним із найактивніших був Маджо, який кілька разів турбував оборону парижан. Перед завершенням першого тайму він таки домігся свого. На 45-й хвилині Макгінн навісив із правого флангу, а Маджо переправив м’яч у сітку.

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На 50‑й хвилині Астон Вілла мала ще один шанс — Маджо віддав Макгінна, який закрутив у дальній кут, але воротар парирував.

На 61-й хвилині ПСЖ знову вийшов вперед Дембеле віддав на Дуе, той уникнув офсайду та відправив м’яч у кут. Цей гол виявився вирішальним у матчі та приніс парижанам перший трофей у сезоні.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний на полі так і не з’явився.

Це п’ятий трофей Забарного у складі парижан. Минулого сезону він став чемпіоном Франції, переможцем Ліги чемпіонів, Міжконтинентального кубку та Суперкубку Франції.

Для ПСЖ це була третя участь у Суперкубку УЄФА. У 1996 році парижани поступилися Ювентусу за сумою двох матчів із загальним рахунком 2:9, а торік здобули трофей, перемігши Тоттенгем у серії пенальті (2:2, 4:3).

Астон Вілла вдруге зіграла в Суперкубку УЄФА. Дебют бірмінгемців відбувся у 1982 році після перемоги в Кубку європейських чемпіонів. Тоді англійці зустрілися з Барселоною: програли перший матч 0:1, але у матчі-відповіді вдома перемогли 3:0 після додаткового часу.

ПСЖ — Астон Вілла 2:1

Голи: Кварацхелія, 20, Дуе, 61 — Маджо, 45

Раніше повідомлялося, що французький захисник Люка Дінь став гравцем Парі Сен‑Жермен, перейшовши з Астон Вілли.

Перед цим ПСЖ підписав гравця збірної Франції Магнеса Акліуша за 50 млн євро.