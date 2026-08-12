Стадіон у Зальцбурзі, де відбудеться матч за Суперкубок УЄФА (Фото: REUTERS/Gintare Karpaviciute)

Перший єврокубковий трофей нового сезону буде розіграно в Зальцбурзі.

Матч за Суперкубок УЄФА відбудеться в середу, 12 серпня. Зустрічаються переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи — Парі Сен-Жермен (Франція) та Астон Вілла (Англія).

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Фінал розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ми повідомлятимемо рахунок матчу ПСЖ — Астон Вілла в режимі онлайн і публікуватимемо відео голів. Зазначимо: якщо в основний час буде зафіксовано нічию, команди одразу перейдуть до серії 11-метрових ударів. Додатковий час не передбачено.

Медіасервіс MEGOGO, офіційний транслятор Суперкубка УЄФА в Україні, покаже матч у межах передплати «Спорт» та у складі всіх пакетів «MEGOPACK». Трансляція буде доступна в розділі «Футбол» (у категорії «Спорт») на OTT-платформі.

Обидві команди вже грали в матчах за Суперкубок УЄФА. У 1996 році ПСЖ поступився Ювентусу у двоматчевому протистоянні — 1:6 та 1:3. А у 2025 році переміг Тоттенгем у серії пенальті — 2:2 (4:3).

У 1982 році Астон Вілла виграла обидва матчі в Барселони — 3:1 та 3:0.

Це 51-й розіграш Суперкубка УЄФА. Астон Вілла може стати першим переможцем Ліги Європи, який здобуде Суперкубок УЄФА після успіху Атлетіко у 2018 році. Парі Сен-Жермен може забезпечити переможцям Кубка чемпіонів / Ліги чемпіонів 31-шу перемогу.