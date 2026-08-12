Поєдинок відбудеться в середу, 12 серпня, в австрійському Зальцбурзі.

Традиційно трофей розіграють переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. У режимі онлайн ми повідомлятимемо рахунок поєдинку, називатимемо авторів забитих м’ячів і показуватимемо відеоповтори голів. Після фінального свистка буде доступний огляд матчу.

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Парі Сен-Жермен — Астон Вілла — 0:0 (оновлюється)

ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів, обігравши у фіналі Арсенал. Основний і додатковий час завершилися внічию — 1:1, а в серії пенальті влучнішими виявилися парижани — 4:3.

Астон Вілла виграла Лігу Європи, розгромивши у фіналі Фрайбург — 3:0.

У букмекерських конторах котирування на матч такі: перемога ПСЖ — 1,76, нічия — 3,89, перемога Астон Вілли — 4,50. Коефіцієнт на здобуття Суперкубка УЄФА: Парі Сен-Жермен — 1,40, Астон Вілла — 2,95.

Цікавий факт. Переможці Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів виграли 30 із 50 протистоянь за Суперкубок УЄФА.

Переможці Кубка УЄФА/Ліги Європи виграли вісім із 26 розіграшів турніру після скасування Кубка володарів кубків.

Нагадаємо, що Суперкубок УЄФА 2025 року виграв ПСЖ, перемігши Тоттенгем у серії пенальті.