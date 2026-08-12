У середу, 12 серпня, відбудеться матч між ПСЖ та Астон Віллою в рамках Суперкубка УЄФА.

Суперкомп’ютер Opta оцінив шанси команд на перемогу в матчі за Суперкубок УЄФА.

Як повідомляє Opta Analyst, шанси французької команди на перемогу в основний час становлять 45%, тоді як Астон Вілли — 29,6%. Імовірність нічиєї після 90 хвилин оцінюється у 25,4%.

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Фото: Opta Analyst

Трофей розіграють переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

ПСЖ став переможцем Ліги чемпіонів, обігравши у фіналі Арсенал. Основний і додатковий час завершилися внічию — 1:1, а в серії пенальті влучнішими виявилися парижани — 4:3.

Астон Вілла виграла Лігу Європи, розгромивши у фіналі Фрайбург — 3:0.

У 2025 році володарем Суперкубка УЄФА став ПСЖ. Французи перемогли англійський Тоттенгем (2:2, 4:3 у серії пенальті). У складі Тоттенгема відзначилися Міккі ван де Вен і Крістіан Ромеро. За ПСЖ забили Лі Кан Ін і Гонсалу Рамуш.

Цікавий факт. Переможці Кубка чемпіонів / Ліги чемпіонів виграли 30 із 50 протистоянь за Суперкубок УЄФА.

Переможці Кубка УЄФА / Ліги Європи виграли вісім із 26 розіграшів турніру після скасування Кубка володарів кубків.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ оприлюднив заявку на Суперкубок УЄФА, до якої увійшов український захисник Ілля Забарний.