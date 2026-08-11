Забарний іде по п’ятий трофей: ПСЖ оприлюднив заявку на Суперкубок УЄФА

11 серпня, 17:41
Забарний виграв ЛЧ із Парі Сен-Жермен (Фото: REUTERS/Andrew Boyers)

Забарний виграв ЛЧ із Парі Сен-Жермен (Фото: REUTERS/Andrew Boyers)

ПСЖ оголосив заявку команда на матч за Суперкубок УЄФА проти Астон Вілли.

У заявці паризького клубу опинився український захисник Ілля Забарний.

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Заявка ПСЖ на матч з Астон Віллою:

Воротарі: Матвій Сафонов, Люка Шевальє, Алессандро Лонгоні.

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Захисники: Ашраф Хакімі, Лукас Бералдо, Маркіньйос, Ілля Забарний, Люка Дінь, Люка Ернандес, Нуну Мендеш, Ібраїма Мбає, Вілліан Пачо.

Півзахисники: Хвіча Кварацхелія, Фабіан Руїс, Магнес Акліуш, Вітінья, Дро Фернандес, Сенні Маюлу, Воррен Заїр-Емері, Кантен Нджанту, Жоау Невеш.

Нападники: Усман Дембеле, Дезіре Дуе, Бредлі Барколя.

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Матч за Суперкубок УЄФА відбудеться 12 серпня у Зальцбурзі. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

ПСЖ підходить до матчу як чинний переможець Ліги чемпіонів, тоді як Астон Вілла здобула трофей Ліги Європи,

У минулому сезоні Забарний провів 37 матчів за ПСЖ у всіх турнірах та відзначився одним голом. Разом із парижанами українець став чемпіоном Франції, переможцем Ліги чемпіонів, Міжконтинентального кубка та Суперкубка Франції.

Раніше повідомлялося, що французький захисник Люка Дінь став гравцем Парі Сен‑Жермен, перейшовши з Астон Вілли.

Перед цим ПСЖ підписав гравця збірної Франції Магнес Акліуша за 50 млн євро.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Астон Вілла Ілля Забарний ПСЖ (Paris SG) Суперкубок УЕФА Футбол

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