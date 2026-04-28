Трилер у Парижі. ПСЖ та Баварія влаштували божевільну перестрілку з 9 голами у півфіналі Ліги чемпіонів

Баварія відкрила рахунок на 17‑й хвилині — Гаррі Кейн впевнено реалізував пенальті, розвівши Сафонова та м’яч по різних кутах.

ПСЖ відповів вже через сім хвилин — Хвічa Кварацхелія змістився з флангу й влучно пробив у дальній кут.

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На 33‑й хвилині Жоау Невеш ударом головою після навісу з кутового вивів парижан уперед, але Баварія відігралася на 41‑й — Майкл Олісе прорвався у штрафний та не залишив шансів голкіперу.

Але це був не останній гол у першому таймі. У компенсований час рефері після перегляду VAR призначив пенальті у ворота гостей, який реалізував Усман Дембеле.

Парижани збільшили відрив на старті другого тайму — на 56-й хвилині Кварацхелія низом відправив м’яч у сітку після прострілу Хакімі, після чого всього через дві хвилини Дембеле забив п’ятий гол.

На 65-й хвилині мюнхенці скоротили розрив у рахунку — Упамекано головою переправив м’яч у ворота після навісу Кімміха зі штрафного. Минуло ще три хвилини як рахунок став 5:4 — Діас технічно розхитав Маркіньйоса та пробив у кут. Наприкінці матчу ПСЖ ледь не забив шостий гол, але Маюлю поцілив у поперечину. В підсумку поєдинок завершився з неймовірним рахунком 5:4 на користь господарів.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний просидів весь матч на лаві запасних.

Матч-відповідь відбудеться у Мюнхені 6 травня. В іншому півфіналі зіграють Атлетіко та Арсенал, перший матч між якими відбудеться 29 квітня.

ПСЖ — Баварія 5:4

Голи: Кварацхелія, 24, 56, Невеш, 33, Дембеле, 45+5 (пен), 58 — Кейн, 17 (пен), Олісе, 41, Упамекано, 65, Діас, 68

Раніше президент Франції Еммануель Макрон зробив прогноз на матч ПСЖ — Баварія, заявивши, що парижани переможуть з рахунком 3:1.