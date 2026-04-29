Голанд відреагував на результативність у першому матчі ПСЖ і Баварії — фото

29 квітня, 08:50
Ерлінг Голанд оцінив гру ПСЖ і Баварії (Фото: Reuters/Jason Cairnduff)

Ерлінг Голанд оцінив гру ПСЖ і Баварії (Фото: Reuters/Jason Cairnduff)

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд прокоментував підсумок першого півфіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ і Баварією — 5:4.

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25-річний норвежець дивився гру по телевізору і відзначив високу результативність у цій зустрічі.

«Це футбол», — написав Голанд у соцмережі Snapchat, прикріпивши фотографію телевізора за рахунку 5:3.

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snapchat.com/@erling.haaland
Фото: snapchat.com/@erling.haaland

Мюнхенці першими відкрили рахунок у матчі - Кейн реалізував пенальті. Потім ПСЖ відповів двома швидкими голами у виконанні Кварацхелії та Невеша. Підопічні Венсана Компані, який перебував на трибуні через свою дискваліфікацію, зрівняли завдяки результативному удару Олісе. Перед самою перервою Дембеле знову вивів парижан уперед, забивши пенальті.

У другому таймі Кварацхелія і Дембеле знову забили по одному голу, записавши на свій рахунок по дублю. Гості зуміли відповісти двома голами — Упамекано і Діас забили. Таким чином, ПСЖ виграв у Баварії - 5:4.

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Матч-відповідь ПСЖ і Баварії в рамках півфіналу Ліги чемпіонів проведуть у Мюнхені 6 травня. Переможець цієї пари вийде у фінал, де зіграє з переможцем протистояння між Атлетіко та Арсеналом.

Повідомлялося, що тренер ПСЖ відповів, скільки потрібно забити Баварії, щоб вийти у фінал Ліги чемпіонів.

Редактор: Дмитро Данець

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Баварія (Мюнхен) Ліга чемпіонів Ерлінг Голанд

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