Кейн після голу ПСЖ у шаленому матчі ЛЧ увійшов у топ-10 бомбардирів Баварії за всю історію

У першому півфінальному матчі Ліга чемпіонів УЄФА проти ПСЖ (4:5) нападник відкрив рахунок уже на 17-й хвилині, впевнено реалізувавши пенальті.

Цей гол став для Кейна 54-м у нинішньому сезоні в усіх турнірах й дозволив піднятися на 10‑ту позицію серед найкращих бомбардирів Баварії за всю історію.

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Наразі Кейн ділить 10-ту сходинку з бразильцем Елбером — обидва мають по 139 голів у футболці мюнхенців. Примітно, що Кейн дістався цієї позначки значно швидше: йому знадобилося лише 142 матчі, тоді як Елбер витратив на це 266 поєдинків.

Лідером рейтингу бомбардирів Баварії залишається легендарний Герд Мюллер, на рахунку якого 570 голів у 613 матчах. У топ-3 також входять Роберт Левандовський та Томас Мюллер.

Найкращі бомбардири в історії Баварії:

1. Герд Мюллер — 570 голів (613 матчів)

2. Роберт Левандовський — 344 (375)

3. Томас Мюллер — 250 (756)

4. Райнер Ольгаузер — 229 (361)

5. Карл-Хайнц Румменігге — 217 (422)

6. Роланд Вольфарт — 156 (332)

7. Дітер Хенесс — 145 (302)

8. Ар'єн Роббен — 144 (309)

9. Дітер Бреннінгер — 142 (361)

10−11. Гаррі Кейн — 139 (142)

10−11. Елбер — 139 (266)

Раніше тренер ПСЖ Луїс Енріке розповів, що його вразило в матчі з Баварією.