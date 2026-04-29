«Залежить від найдрібніших деталей». Тренер Баварії розповів, як вибити ПСЖ і вийти у фінал ЛЧ

Фахівець відзначив рівень атаки своєї команди, однак і згадав проблеми в обороні.

«Баварія трималася, але при цьому ми й самі нагнітали небезпеку. Одна справа, якщо дивитися тільки на пропущені м’ячі: зазвичай вилітаєш після п’яти голів на виїзді в півфіналі Ліги чемпіонів.

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Якщо звернути увагу на створені нами моменти, то могли забити ще більше. І це має вселяти в нас упевненість. У тих випадках, коли в грі нічого не виходить, складно стверджувати, що можна переломити хід подій. Але якщо грати так гостро, як сьогодні робили ми, то, мені здається, справа лише в тому, щоб зібратися з силами і постаратися використовувати створені моменти".

Компані вважає, що підтримка власних фанатів має допомогти команді обіграти ПСЖ у другій грі та вийти у фінал Ліги чемпіонів.

«Ми побачили, що результат матчів залежить від найдрібніших деталей. Ці деталі будуть не менш важливими і наступного тижня. Вдома ми повинні викластися на повну, причому це стосується і наших уболівальників.

Дуже важливо, щоб 75 000 глядачів, які прийдуть на матч, виклалися на всі сто. Ми повинні перемогти, і для цього нам знадобиться, зокрема, підтримка наших уболівальників", — цитує офіційний сайт УЄФА Компані.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний просидів весь матч на лавці запасних.

Матч-відповідь ПСЖ і Баварії в рамках півфіналу Ліги чемпіонів проведуть у Мюнхені 6 травня. Переможець цієї пари вийде у фінал, де зіграє з переможцем протистояння між Атлетіко та Арсеналом.

Повідомлялося, що тренер ПСЖ відповів, скільки потрібно забити Баварії, щоб вийти у фінал Ліги чемпіонів.