Президент Франції Еммануель Макрон поділився прогнозом на перший півфінал Ліга чемпіонів між ПСЖ та Баварією.

Про це повідомляє L'Équipe.

Під час візиту до Андорри він, попри симпатії до Марселя, заявив, що цього вечора підтримує парижан.

«Я вболіваю за Марсель, але сьогодні грає ПСЖ, тому я за них. Думаю, вони виграють 3:1», — сказав Макрон.

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Водночас президент Франції обережно оцінив шанси парижан на перемогу в турнірі.

«Ніколи не можна бути впевненим, але це хороша команда», — зазначив Макрон.

Окрім клубного футболу, президент згадав і про національну збірну Франції, висловивши підтримку її наставнику команди.

«Я довіряю Дідьє Дешаму», — резюмував Макрон.

Матч ПСЖ — Баварія відбудеться сьогодні, 28 квітня, о 22:00. Матч-відповідь відбудеться у Мюнхені 6 травня. У іншому півфіналі зіграють Атлетіко та Арсенал.

Нещодавно ПСЖ було визнано найкращою командою року.

Раніше повідомлялося, що Баварія достроково виграла Бундеслігу і встановила клубний рекорд.

Воротар мюнхенців Ноєр повторив рекорд за кількістю національних титулів у топ-5 ліг Європи

Також була інформація, що зірка Баварії Серж Гнабрі не зіграє на ЧС-2026 через травму.