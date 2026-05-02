«Нікчемні думки не треба поважати»: Луїс Енріке різко відповів критикам матчу ПСЖ — Баварія

2 травня, 10:12
Луїс Енріке (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Луїс Енріке (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке висловився щодо негативних оцінок надрезультативного поєдинку парижан із Баварією (5:4) у півфіналі Ліги чемпіонів.

Багато ексфутболістів і тренерів назвали цей матч одним із найкращих в історії ЛЧ, натомість деякі експерти вважають, що ПСЖ і Баварія надто сильно захопилися атакою і показали слабку гру в захисті.

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«Це як у житті — думки є скрізь. Я вважаю, що не обов’язково поважати всі думки, тому що якщо це нікчемна думка, то її не потрібно поважати… Є люди, яким подобається такий футбол — їх більшість, і я один із них. Але є й ті, кому це не подобається. Як на мене, ми показали, що більшості матч сподобався — і це найважливіше», — цитує Енріке RMC Sport.

Нагадаємо, ПСЖ і Баварія встановили рекорд результативності у півфіналі Ліги чемпіонів. У складі парижан забивали Хвіча Кварацхелія (дубль), Усман Дембеле (дубль) і Жоау Невеш, за мюнхенців голами відзначилися Гаррі Кейн, Майкл Олісе, Дайо Упамекано і Луїс Діас.

https://www.youtube.com/watch?v=oz3onQGlVvU

Матч-відповідь між Баварією і ПСЖ відбудеться у Мюнхені у середу, 6 травня. Переможець протистояння зіграє у фіналі ЛЧ проти переможця дуелі Атлетіко (Іспанія) — Арсенал (Англія).

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем матчу ПСЖ — Баварія було визнано вінгера парижан Усмана Дембеле.

Форвард Гаррі Кейн після голу у ворота ПСЖ у шаленому матчі ЛЧ увійшов у топ-10 бомбардирів Баварії за всю історію.

Редактор: Орест Дида

Теги:   Баварія (Мюнхен) ПСЖ (Paris SG) Ліга чемпіонів Футбол Луїс Енріке

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