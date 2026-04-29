«Це неприємно». Ноєр відреагував на п’ять пропущених голів у матчі з ПСЖ

Голкіпер Баварії Мануель Нойєр прокоментував поразку своєї команди у першому півфіналі Ліга чемпіонів УЄФА проти ПСЖ (4:5) .

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Ноєр зізнався, що йому було неприємно пропустити стільки голів, але відзначив характер команди та наголосив, що боротьба за вихід у фінал ще попереду.

Реклама

«Звичайно, пропустити 5 голів — це неприємно для будь‑якого захисту та воротаря. Ви бачили ці голи — відбити удари було важко. У двох моментах я був дуже близький, міг дістати або навіть торкнувся м’яча. Але ми справді показали характер і добре повернулися в гру. Ми навіть могли зробити рахунок 5:5. Ми знаємо, що наступного тижня маємо домашній матч і що все в наших руках. Ще все можливо», — сказав Ноєр.

Матч-відповідь відбудеться у Мюнхені 6 травня. В іншому півфіналі зіграють Атлетіко та Арсенал, перший матч між якими відбудеться 29 квітня.

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем матчу ПСЖ — Баварія було визнано вінгера парижан Усмана Дембеле.

Гаррі Кейн після голу ПСЖ у шаленому матчі ЛЧ увійшов у топ-10 бомбардирів Баварії за всю історію.

Капітан Баварії Йозуа Кімміх відверто оцінив поразку від ПСЖ, заявивши, що не очікував такого відкритого мату.

Тренер ПСЖ Луїс Енріке розповів, що його вразило в матчі з Баварією.

Також тренер ПСЖ відповів, скільки потрібно забити Баварії, щоб вийти у фінал Ліги чемпіонів.

Водночас тренер Баварії Венсан Компані розповів, як вибити ПСЖ і вийти у фінал ЛЧ.

Крім цього форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відреагував на результативність у першому матчі ПСЖ і Баварії.