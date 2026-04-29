«Забарному було б важко». Маркевич розповів, чому українець не зіграв у матчі ПСЖ і Баварії

Ілля Забарний не зіграв проти Баварії в Лізі чемпіонів (Фото: ФК ПСЖ)

Мирон Маркевич поділився враженнями про перший півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між ПСЖ і Баварією (5:4) .

Авторитетний фахівець зізнався, що не очікував побачити дев’ять забитих м’ячів.

«Звісно, не очікував такої високої результативності, але голів могло бути ще більше. У Парижі вчора атака виявилася значно сильнішою за оборону.

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Чим це можна пояснити? Насамперед, високою індивідуальною майстерністю учасників протистояння. У складах обох команд вистачало футболістів, які могли елегантно обіграти 2−3 суперників і вплинути на перебіг подій. І це при тому, що не було провалу в грі захисників, воротарів".

Маркевич вважає, що український захисник ПСЖ Ілля Забарний не взяв участі в матчі, адже стилістика гри не підійшла б йому.

«Появи Забарного можна було очікувати? Навряд чи. У Лізі чемпіонів за парижан грають інші виконавці. Тим паче що Баварія — швидкісна, дуже технічна команда і Забарному було б важко в єдиноборствах».

Мирон Богданович спрогнозував долю протистояння між Баварією та ПСЖ.

«Зробити прогноз? Це невдячна справа, особливо, якщо врахувати, що найсильнішого визначають команди, „козир“ яких — атака. Тому не здивуюся, якщо в Мюнхені для визначення фіналіста не обійдеться без серії післяматчевих пенальті», — наводить слова тренера Sport.ua.

Матч-відповідь відбудеться в Мюнхені 6 травня. В іншому півфіналі зіграють Атлетіко та Арсенал, перший матч між якими відбудеться 29 квітня.

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем матчу ПСЖ — Баварія був визнаний вінгер парижан Усман Дембеле.

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