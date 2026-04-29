«Це був вуличний футбол». Легендарний Анрі розкритикував матч ПСЖ — Баварія, в якому забили дев’ять голів
Тьєррі Анрі (Фото: REUTERS/Rula Rouhana)
Колишній нападник Барселони та Арсенала Тьєррі Анрі оцінив перший півфінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Баварією (5:4).
Про це повідомляє Adi el Grande.
Попри велику кількість голів і захоплення вболівальників, француз розкритикував рівень футболу, який продемонстрували обидві команди.
«Для фанів це видовищно: дев’ять голів, атаки з обох боків. Але чи справді це великий футбол? Це не був півфінал Ліги чемпіонів, це був вуличний футбол. Де якість? Де оборонна структура?» — заявив Анрі.
За його словами, матч більше нагадував хаотичну перестрілку без чіткої тактичної структури.
«Де якість? Де оборона? Це було „ти забиваєш — ми забиваємо“. Це хаос. Я поважаю цю гру, але це не те, що має бути на такому рівні», — наголосив він.
Анрі також підкреслив, що віддає перевагу менш результативним, але більш дисциплінованим матчам.
«Я не хочу 5:4. Дайте 1:0, де кожен момент — як війна. Де захисники реально обороняються. Це виглядає ефектно, але це „футбол з TikTok“, у якому губиться суть гри», — додав француз.
Матч-відповідь відбудеться у Мюнхені 6 травня. В іншому півфіналі зіграють Атлетіко та Арсенал, перший матч між якими відбудеться 29 квітня.
Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем матчу ПСЖ — Баварія було визнано вінгера парижан Усмана Дембеле.
Гаррі Кейн після голу ПСЖ у шаленому матчі ЛЧ увійшов у топ-10 бомбардирів Баварії за всю історію.
Тренер ПСЖ Луїс Енріке розповів, що його вразило в матчі з Баварією.
Також тренер ПСЖ відповів, скільки потрібно забити Баварії, щоб вийти у фінал Ліги чемпіонів.
Водночас тренер Баварії Венсан Компані розповів, як вибити ПСЖ і вийти у фінал ЛЧ.
Крім цього форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відреагував на результативність у першому матчі ПСЖ і Баварії.