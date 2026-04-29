Колишній нападник Барселони та Арсенала Тьєррі Анрі оцінив перший півфінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Баварією (5:4) .

Про це повідомляє Adi el Grande.

Попри велику кількість голів і захоплення вболівальників, француз розкритикував рівень футболу, який продемонстрували обидві команди.

«Для фанів це видовищно: дев’ять голів, атаки з обох боків. Але чи справді це великий футбол? Це не був півфінал Ліги чемпіонів, це був вуличний футбол. Де якість? Де оборонна структура?» — заявив Анрі.

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За його словами, матч більше нагадував хаотичну перестрілку без чіткої тактичної структури.

«Де якість? Де оборона? Це було „ти забиваєш — ми забиваємо“. Це хаос. Я поважаю цю гру, але це не те, що має бути на такому рівні», — наголосив він.

Анрі також підкреслив, що віддає перевагу менш результативним, але більш дисциплінованим матчам.

«Я не хочу 5:4. Дайте 1:0, де кожен момент — як війна. Де захисники реально обороняються. Це виглядає ефектно, але це „футбол з TikTok“, у якому губиться суть гри», — додав француз.

Матч-відповідь відбудеться у Мюнхені 6 травня. В іншому півфіналі зіграють Атлетіко та Арсенал, перший матч між якими відбудеться 29 квітня.

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем матчу ПСЖ — Баварія було визнано вінгера парижан Усмана Дембеле.

Гаррі Кейн після голу ПСЖ у шаленому матчі ЛЧ увійшов у топ-10 бомбардирів Баварії за всю історію.

Тренер ПСЖ Луїс Енріке розповів, що його вразило в матчі з Баварією.

Також тренер ПСЖ відповів, скільки потрібно забити Баварії, щоб вийти у фінал Ліги чемпіонів.

Водночас тренер Баварії Венсан Компані розповів, як вибити ПСЖ і вийти у фінал ЛЧ.

Крім цього форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відреагував на результативність у першому матчі ПСЖ і Баварії.