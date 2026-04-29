Герой трилера в Парижі. УЄФА назвав найкращого гравця матчу ПСЖ — Баварія

29 квітня, 10:26
Усман Дембеле (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Усман Дембеле (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

УЄФА визначив найкращого гравця першого півфінального матчу Ліга чемпіонів між ПСЖ та Баварією, який завершився перемогою парижан із рахунком 5:4.

Нагороду отримав вінгер ПСЖ Усман Дембеле, який став одним із головних героїв результативного протистояння.

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У цьому поєдинку 28-річний француз оформив дубль, один із м’ячів реалізувавши з пенальті, а також записав на свій рахунок результативну передачу.

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У сезоні Ліги чемпіонів-2025/26 Дембеле провів 11 матчів, у яких відзначився 6 голами та 2 асистами.

У 2025 році Дембеле став володарем Золотого м’яча.

Матч-відповідь відбудеться у Мюнхені 6 травня. В іншому півфіналі зіграють Атлетіко та Арсенал, перший матч між якими відбудеться 29 квітня.

Раніше повідомлялося, що Гаррі Кейн після голу ПСЖ у шаленому матчі ЛЧ увійшов у топ-10 бомбардирів Баварії за всю історію.

Тренер ПСЖ Луїс Енріке розповів, що його вразило в матчі з Баварією.

Також тренер ПСЖ відповів, скільки потрібно забити Баварії, щоб вийти у фінал Ліги чемпіонів.

Водночас тренер Баварії Венсан Компані розповів, як вибити ПСЖ і вийти у фінал ЛЧ.

Крім цього форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відреагував на результативність у першому матчі ПСЖ і Баварії.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Усман Дембеле Футбол ПСЖ (Paris SG) Баварія (Мюнхен) Ліга чемпіонів

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