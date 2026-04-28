Вболівальники перед матчем у Парижі (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

28 квітня, у вівторок, відбудеться перший поєдинок півфіналу Ліги чемпіонів .

Поєдинок пройде в Парижі і розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У режимі онлайн ми будемо повідомляти рахунок матчу Парі Сен-Жермен — Баварія. А також давати відеоповтори голів.

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В Україні поєдинок Парі Сен-Жермен — Баварія в прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Як повідомляє УЄФА, команди зустрічаються в Лізі чемпіонів вшосте за останні дев’ять сезонів.

Клуби грали вже навіть цього сезону на спільному етапі. Луїс Діас оформив дубль на Парк-де-Пренс і допоміг Баварії перемогти з рахунком — 2:1.

Ця перемога стала для Баварії п’ятою поспіль у матчах із ПСЖ. До цього в п’ятому турі минулого сезону мюнхенці виграли вдома 1:0 завдяки голу Кім Мін Чже в першому таймі. Загалом Баварія здобула сім перемог в останніх восьми матчах із парижанами. У цю серію входить і перемога 1:0 у фіналі Ліги чемпіонів-2019/20 у Лісабоні, яку мюнхенцям приніс колишній вінгер ПСЖ Кінгслі Коман.

Баварія також пройшла ПСЖ в 1/8 фіналу сезону 2022/23, перемігши із загальним рахунком 3:0 (1:0 г, 2:0 д). А ось у чвертьфіналі сезону 2020/21 поступилася за голами на виїзді, будучи чинним переможцем турніру (2:3 д, 1:0 г).

Раніше знаменитий португальський футболіст Луїш Фігу передбачив переможця Ліги чемпіонів.