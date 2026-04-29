«Цього я не очікував». Капітан Баварії відверто оцінив поразку від ПСЖ у матчі з дев’ятьма голами

Про це повідомляє офіційний сайт Баварії.

Кімміх зізнався, що очікував відкритої гри, але не настільки.

«Я думаю, було очікувано, що гра буде «від воріт до воріт», але я не очікував, що вона буде настільки відкритою. Після матчу відчуття дивне, бо ми програли — лише з різницею в один м’яч. Ми в один момент програвали три голи, повернулися і мали відчуття, що фактично мали зрівняти. Особливо наприкінці Париж виглядав втомленим, у них були судоми, вони тягнули час. Ми точно відчували, що у нас є шанс.

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Чесно кажучи, я вважаю, що ми дуже добре почали, перші 15−20 хвилин. Нам потрібно було забити другий гол. Потім ми дозволили ПСЖ увійти в гру через помилку в побудові атак, і після цього вони стали кращими.

Дуже дратує, що ми знову пропустили зі стандарту — ми не повинні цього дозволяти. Однак ми точно показали дуже хорошу реакцію. У них була ще одна контратака і вони влучили в поперечину, але загалом є відчуття, що попереду ще більше", — сказав Кімміх.

Раніше повідомлялося, що найкращим гравцем матчу ПСЖ — Баварія було визнано вінгера парижан Усмана Дембеле.

Гаррі Кейн після голу ПСЖ у шаленому матчі ЛЧ увійшов у топ-10 бомбардирів Баварії за всю історію.

Тренер ПСЖ Луїс Енріке розповів, що його вразило в матчі з Баварією.

Також тренер ПСЖ відповів, скільки потрібно забити Баварії, щоб вийти у фінал Ліги чемпіонів.

Водночас тренер Баварії Венсан Компані розповів, як вибити ПСЖ і вийти у фінал ЛЧ.

Крім цього форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд відреагував на результативність у першому матчі ПСЖ і Баварії.