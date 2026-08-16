16 серпня відбудеться матч за Суперкубок Франції 2026 року, в якому зустрінуться Парі Сен-Жермен і Ланс.

Фінальний поєдинок відбудеться на стадіоні «Боллар-Делеліс» у Лансі. Стартовий свисток арбітра пролунає о 21:45 за київським часом.

ПСЖ став чемпіоном Франції, виграв Лігу чемпіонів і кілька днів тому переміг Астон Віллу в Суперкубку УЄФА.

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Ланс уперше у своїй історії виграв Кубок Франції, перемігши у фіналі Ніццу (3:1).

Де дивитися матч ПСЖ — Ланс? Медіасервіс MEGOGO ексклюзивно покаже матч у межах підписки «Спорт» та в складі всіх пакетів «MEGOPACK». Трансляція буде доступна на каналі «MEGOGO Футбол Перший», а також у підрозділі «Футбол» розділу «Спорт» на OTT-платформі.

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Хто фаворит? У букмекерських конторах такі коефіцієнти на матч: перемога ПСЖ — 1,78, нічия — 4,20, перемога Ланса — 4,60. Коефіцієнт на здобуття Суперкубка: Парі Сен-Жермен — 1,45, Ланс — 2,75.

Суперкубок Франції розігрується з 1955 року і складається з одного матчу, в якому зустрічаються чемпіон Франції та володар Кубка Франції попереднього сезону.

Найтитулованішимим клубом є Парі Сен-Жермен, який здобував цей трофей 14 разів.