У центральному матчі 30‑го туру чемпіонату Франції Ліон у Парижі переміг ПСЖ з рахунком 2:1.

Ліон шокував парижан уже на старті матчу: на 6‑й хвилині забив Ендрік, а за кілька хвилин Афонсу Морейра подвоїв перевагу після передачі бразильця. ПСЖ міг скоротити відставання ще до перерви, але Гонсалу Рамуш не реалізував пенальті.

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У другому таймі команда Луїса Енріке кинула всі сили на порятунок матчу, випустивши Усмана Дембеле та Хвічу Кварацхелію. Проте Ліон втримав результат, пропустивши лише у компенсований час — відзначився Кварацхелії.

Українець Ілля Забарний вийшов у старті ПСЖ, отримав жовту картку та відіграв увесь матч. Український форвард Ліона Роман Яремчук залишився в запасі гостей.

Попри поразку, ПСЖ зберігає лідерство в турнірній таблиці,. Парижани мають 63 очки та на один бал випереджають Ланс, маючи гру в запасі. Ліон розмістився на четвертій сходинці - 54 очки. Наступний матч ПСЖ зіграє 22 квітня проти Нанта. Ліон 25 квітня зустрінеться з Осером.

ПСЖ — Ліон 1:2

Голи: Кварацхелія, 90+4 — Ендрік, 6, Афонсу Морейра, 18

На 33-й хвилині Гонсалу Рамуш не реалізував пенальті

Відео: MEGOGO

Фото: flashscore.ua

Раніше ПСЖ обіграв Ліверпуль і вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.