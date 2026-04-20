ПСЖ із Забарним несподівано програв Ліону Яремчука у Лізі 1 — відео
ПСЖ продовжує лідирувати (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)
У центральному матчі 30‑го туру чемпіонату Франції Ліон у Парижі переміг ПСЖ з рахунком 2:1.
Ліон шокував парижан уже на старті матчу: на 6‑й хвилині забив Ендрік, а за кілька хвилин Афонсу Морейра подвоїв перевагу після передачі бразильця. ПСЖ міг скоротити відставання ще до перерви, але Гонсалу Рамуш не реалізував пенальті.
У другому таймі команда Луїса Енріке кинула всі сили на порятунок матчу, випустивши Усмана Дембеле та Хвічу Кварацхелію. Проте Ліон втримав результат, пропустивши лише у компенсований час — відзначився Кварацхелії.
Українець Ілля Забарний вийшов у старті ПСЖ, отримав жовту картку та відіграв увесь матч. Український форвард Ліона Роман Яремчук залишився в запасі гостей.
Попри поразку, ПСЖ зберігає лідерство в турнірній таблиці,. Парижани мають 63 очки та на один бал випереджають Ланс, маючи гру в запасі. Ліон розмістився на четвертій сходинці - 54 очки. Наступний матч ПСЖ зіграє 22 квітня проти Нанта. Ліон 25 квітня зустрінеться з Осером.
ПСЖ — Ліон 1:2
Голи: Кварацхелія, 90+4 — Ендрік, 6, Афонсу Морейра, 18
На 33-й хвилині Гонсалу Рамуш не реалізував пенальті
Відео: MEGOGO
Раніше ПСЖ обіграв Ліверпуль і вийшов у півфінал Ліги чемпіонів.