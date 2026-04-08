Французький Парі Сен-Жермен приймає на своєму полі англійський Ліверпуль. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У режимі онлайн ми будемо повідомляти рахунок матчу ПСЖ — Ліверпуль. А також давати відео голів.

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В Україні поєдинок ПСЖ — Ліверпуль у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Минулого сезону суперники зустрічалися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Команди обмінялися перемогами, а путівку в півфінал здобув Парі Сен-Жермен у серії пенальті. Надалі ПСЖ вперше в історії виграв Лігу чемпіонів.

Цитати тренерів перед матчем

Луїс Енріке (ПСЖ): «Неважливо, хто фаворит — у таких матчах неможливо визначити фаворита. Я не вважаю, що ми фаворити. Минулого року всі називали фаворитом Ліверпуль, але далі пройшли ми».

Арне Слот (Ліверпуль): «Попереду всього два матчі, а за два матчі може статися багато чого. Я думаю, в обох командах дуже хороші гравці, що ми продемонстрували, коли билися в минулому сезоні».

В іншому чвертьфіналі Ліги чемпіонів 8 квітня зустрінуться Барселона й Атлетіко.

До речі, напередодні чвертьфіналів Ліги чемпіонів суперкомп’ютер спрогнозував головного претендента на трофей. Ця команда ніколи не вигравала турнір.