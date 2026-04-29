«Буде грати на своєму стадіоні». Тренер ПСЖ відповів, скільки потрібно забити Баварії, щоб вийти у фінал

За словами іспанського фахівця, він сподівається, що його команда зможе забити щонайменше три голи у виїзному поєдинку, щоб вийти у фінал єврокубкового турніру.

«Я щойно запитав у своїх колег, скільки голів, на їхню думку, нам знадобиться забити наступного тижня, і всі ми вважаємо, що нам потрібно буде забити щонайменше три.

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Звичайно, Баварія гратиме на своєму стадіоні та з підтримкою вболівальників. Вона буде ще сильнішою, але повернення туди викликає у нас прекрасні спогади. Ми хочемо зберегти той самий настрій і вийдемо на поле, щоб спробувати виграти цю зустріч", — наводить слова Енріке ESPN.

У першій зустрічі, яка відбулася в Парижі, ПСЖ виграв із рахунком — 5:4.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний просидів весь матч на лавці запасних.

Матч-відповідь відбудеться в Мюнхені 6 травня. В іншому півфіналі зіграють Атлетіко та Арсенал, перший матч між якими відбудеться 29 квітня.

Раніше повідомлялося, що переможець Ліги чемпіонів і одноклубник Миколенка заснув п’яним на даху бару в Манчестері.