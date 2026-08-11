«Унікальний виклик»: Луїс Енріке назвав «безпрецедентну» мету ПСЖ у новому сезоні

Іспанський фахівець заявив, що ПСЖ спробує втретє поспіль виграти Лігу чемпіонів — раніше це вдавалося лише мадридському Реалу (2016−2018).

«Я зосереджений на тому, щоб зберегти наше бажання перемагати. Дуже складно постійно вигравати. Зараз перед нами унікальний виклик — щось практично безпрецедентне в історії європейського футболу: повторити досягнення Реала, якщо нам вдасться виграти третю поспіль Лігу чемпіонів. Це зовсім інший рівень. В історії ніхто не вигравав турнір три рази поспіль, окрім Реала. Ми можемо зрівнятися з ними.

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Тепер ніхто більше не списує ПСЖ. Два роки тому було неможливо вважати нас фаворитами — точніше, ми ними насправді не були. Сьогодні ніхто не наважиться сказати, що ПСЖ не є фаворитом. Ми заслужили цей статус, але якщо хочемо його зберегти, маємо працювати ще наполегливіше", — цитує Енріке офіційний сайт УЄФА.

У середу, 12 серпня, ПСЖ відкриє новий сезон матчем за Суперкубок УЄФА проти англійської Астон Вілли.

За три роки під керівництвом Луїса Енріке паризька команда виграла 12 трофеїв. Минулого сезону чотири титули у складі ПСЖ здобув український захисник Ілля Забарний.

Раніше Забарний зробив масштабне патріотичне татуювання у Парижі, набивши зображення засновників Києва — Кия, Щека, Хорива та Либеді.