«Я ніколи не бачив такого». Луїс Енріке розповів, що його вразило в матчі ПСЖ і Баварії

Головний тренер парижан заявив, що ніколи у своїй кар'єрі не бачив такого матчу з такою інтенсивністю і такого шаленого бажання перемогти.

«Ми показали, які ми команди. Я ніколи не бачив такого матчу з такою інтенсивністю і такого шаленого бажання перемогти. Уболівальники обох команд можуть бути задоволені, бачачи таке видовище. Фізично ми не просіли. Я ніколи не бачив такого темпу. Хочу привітати обидві команди і всіх гравців.

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Коли в тебе перевага в три м’ячі, суперник іде ва-банк і робить це на дуже високому рівні. Було важко, і в матчі-відповіді буде так само.

Це тільки третій матч, який Баварія програла в цьому сезоні. Ми задоволені. Команди показали свої індивідуальності", — наводить слова тренера RMC Sport.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний просидів весь матч на лавці запасних.

Матч-відповідь ПСЖ і Баварії в рамках півфіналу Ліги чемпіонів проведуть у Мюнхені 6 травня. Переможець цієї пари вийде у фінал, де зіграє з переможцем протистояння між Атлетіко та Арсеналом.

Повідомлялося, що тренер ПСЖ відповів, скільки потрібно забити Баварії, щоб вийти у фінал Ліги чемпіонів.