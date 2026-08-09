Повернення через 13 років. ПСЖ підписав досвідченого захисника збірної Франції

Дінь підписав із клубом контракт до літа 2029 року та виступатиме під 12-м номером, повідомляє офіційний сайт ПСЖ.

Дінь уже грав за парижан на старті своєї професійної кар'єри. Він приєднався до ПСЖ у 2013 році після виступів за Лілль. За два сезони захисник провів 44 матчі, віддав п’ять результативних передач і виграв із командою два чемпіонські титули, Кубок Франції, два Кубки французької ліги та три Суперкубки Франції.

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Після цього Дінь встиг пограти за Рому, Барселону, Евертон та Астон Віллу. Саме у складі англійського клубу він провів останні чотири з половиною сезони, зігравши 182 матчі та віддавши 24 асисти. У 2026 році француз допоміг Астон Віллі виграти Лігу Європи.

За збірну Франції Дінь дебютував у 2014 році. За «триколірних» він провів 64 матчі, був учасником чемпіонатів світу 2014 та 2026 років, а також дійшов до фіналу Євро-2016. На ЧС-2026 захисник шість разів виходив у стартовому складі французів, які завершили турнір на стадії півфіналу та програли Англії матч за третє місце.

«Я дуже радий можливості повернутися до Пари Сен-Жермен після чудової пригоди, яку пережив тут понад десять років тому. Мене особливо вражає розвиток клубу за останні роки.

Я з нетерпінням чекаю початку цього нового етапу і хочу використати весь свій досвід на користь команди", — поділився емоціями Дінь.

Раніше ПСЖ підписав гравця збірної Франції Магнес Акліуша за 50 млн євро.