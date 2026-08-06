Дебютував проти України. ПСЖ підписав гравця збірної Франції за 50 млн євро

6 серпня, 23:22
Магнес Акліуш (Фото: ФК ПСЖ)

Магнес Акліуш (Фото: ФК ПСЖ)

Французький півзахисник Магнес Акліуш перейшов з Монако до ПСЖ.

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Акліуш підписав контракт з ПСЖ до літа 2031 року та виступатиме під номером 11, повідомляє офіційний сайт парижан

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, трансфер француза з Монако обійшовся ПСЖ у 50 мільйонів євро.

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Акліуш є вихованцем академії Монако, де пройшов шлях до основної команди та став одним із ключових виконавців клубу. За два останні сезони він провів 86 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 14 голів і 23 результативні передачі.

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Півзахисник яскраво проявив себе і на міжнародній арені. У сезоні-2024/25 він відзначався результативними діями в Лізі чемпіонів, зокрема забивав Барселоні та Црвені Звезді, а також асистував у матчах проти загребського Динамо й Бенфіки.

У 2025 році він дебютував за збірну Франції у матчі проти України, а згодом забив свій перший гол за національну команду у грі з Азербайджаном. Також хавбек був учасником чемпіонату світу-2026.

«Підписання контракут з ПСЖ — це величезна гордість. Я виріс у Парижі, і виступати за цей клуб означає дуже багато для мене та моєї родини. Дякую президенту Нассеру Аль-Хелаїфі, Луїшу Кампушу та Луїсу Енріке за довіру. Не можу дочекатися моменту, коли одягну футболку ПСЖ і зроблю все можливе заради цього клубу та його вболівальників», — сказав Акліуш.

Раніше повідомлялося, що Ювентус оголосив про трансфер нападника Парі Сен-Жермен та збірної Франції Рандаля Коло Муані.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ПСЖ (Paris SG) Футбол Трансфери

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